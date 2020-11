Nagycsaládoknak ajándékoz olvasnivalót a járvány idejére két könyvkiadó

Az Orpheusz Kiadó és a Magyar Napló Kiadó összesen 21 millió forint értékben 10 ezer kiadványt ajánlott fel azért, hogy a családok a koronavírus-járvány idején se maradjanak irodalmi élmények nélkül.

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján ismertette az országos akció részleteit.

Elmondta, az ünnepi ajándékcsomagot NOE-tagcsaládok kapják meg még advent előtt. Az összeállításban főleg hazai kortárs szerzők munkái szerepelnek, de vannak köztük kortárs világirodalmi művek is. A mintegy kétezer családot mesék, szépirodalom, albumok és antológiák repítik az irodalom világába - írták az alkalomból kiadott közleményükben.

A NOE elnöke azt hangoztatta, hogy a két könyvkiadónak köszönhetően minőségi irodalmat tudnak a gyermekek és a szülők kezébe adni. A 106-féle kiadvány szerzői között említette Kányádi Sándort, Hajnal Annát és Szalay Károlyt.

Kardosné Gyurkó Katalin arról is beszélt, hogy a NOE is kiad könyveket, és most készülnek az ötödik könyvbemutatójukra. Az eddig megjelent kiadványaik között említette a nagycsaládosok meséit tartalmazó kötetet, valamint a nagycsaládossá válásról, az örökbefogadásról szólókat.

Erős Kinga, az Orpheusz Kiadó vezetője, a Magyar Írószövetség elnöke azt mondta, céljuk "az adakozás öröme mellett" az volt, hogy minőségi szépirodalom jusson a nagycsaládosok kezébe. Azt hangoztatta, hogy ez a példaértékű összefogás az olvasás népszerűsítését is szolgálja.

Hozzátette, azért is tartja sikeresnek a programot, mert nem fővárosközpontú, és a NOE-n keresztül azokhoz a vidéki családokhoz is eljut az irodalom, akik egyébként nehezebben tudnak eljutni egy könyvesboltba vagy könyvtárba.

Zsiga Kristóf, a Magyar Napló Kiadó vezetője elmondta, az ajándékozás ötletét a nyári Könyvet - otthonra elnevezésű program ihlette. Mint mondta, céljuk most is az volt, hogy közelebb vigyék az irodalmat a gyerekekhez. Szerinte aki fiatalon értékes olvasmányokkal találkozik otthon, nagyobb eséllyel fordul majd felnőttként is az irodalom felé.