Neves vendégek az idei DEX dalszerző expón

Az Artisjus által megszervezett rendezvény a kezdő és a tapasztalt szerzők számára is gyakorlati tudást, tanácsokat és karrierépítési lehetőségeket kínál. Az előadások és a mesterkurzusok a szerzői pálya kreatív és üzleti oldalát egyaránt érintik, külön program járja körül a zene és a film sokrétű kapcsolatát - közölték a szervezők az MTI-vel.

Steve Dub, a többszörös Grammy-díjas Los Angeles-i producer, dalszerző listening session keretében segíti a dalszerzőket az expón. Dub hangmérnökként, producerként, társszerzőként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint a Prodigy, Moby, az Underworld, az Orbital, a Depeche Mode, a New Order, a Stone Roses és a Klaxons. Tavaly producerként közreműködött a Chemical Brothers új lemezén, amellyel a vasárnapi Grammy-gálán elnyerték a legjobb dance/elektronikus zenei album kategóriának járó díjat.

Szintén jelen lesz a DEX-en a szlovák énekes-színész, Celeste Buckingham, valamint a finn énekes-dalszerző, Eva Louhivuori. Kettejük kerekasztal-beszélgetésén kiderül, milyen szerepe van a helyi kultúrának, hangoknak egy sláger megszületésében. Az eseményen ott lesz továbbá a csaknem 350 ezer feliratkozóval bíró YouTube csatorna, a Holistic Songwriting megalapítója, a német Friedemann Findeisen, akinek Ed Sheeran slágereit fejtegető videóját több mint egymillióan látták. Findeisen arról fog mesélni, miként kell lépésről lépésre megírni egy slágert.

A BLEND program körüljárja a film és a zene sokrétű kapcsolatát. Szó lesz az iparágak közti kommunikációról, a filmipar igényeiről, a zenei supervisorok szerepéről és a filmzeneszerzés fogásairól. Megismerkedhetnek egymással a két iparágat képviselő szerzők, zenészek, menedzserek és producerek. A program vendége Jozef van Wissem, aki több albumot kiadott Jim Jarmusch rendezővel. Utóbbi Halhatatlan szeretők című filmjéhez írt zenéjével Cannes-ban nyert díjat. A BLEND az Artisjus, a Magyar Nemzeti Filmalap és a Hangfoglaló Program együttműködésében valósul meg március 2-án.

A hazai zenei élet képviselői közül Tóth Lau techno dj workshopon mutatja be, kezdőként hogyan érdemes belefogni a producerkedésbe. Vozár Péter, zeneszerző, producer és sound designer a trailer zeneszerzés rejtelmeibe avat be, Johnny K. Palmer pedig az angol dalszöveg írással kapcsolatban ad tanácsokat. A YouTube for Artist! című workshopon Bodrogi András YouTube-szakértő beszél az online videómegosztó platformban rejlő lehetőségekről, Tátrai Tibor gitárvirtuóz a színpadon töltött több mint ötven évéről, lemezeiről és kalandos életútjáról mesél, Vitáris Iván, az Ivan and the Parazol énekese pedig arról szól, mindez milyen tanulságokkal szolgál egy fiatal, aktív zenekarnak.

A rendezvény mindkét napján a dalszerzők zeneipari támogatása is hangsúlyos része a programnak. Az első nap az Artisjus-díjak ünnepélyes átadásával zárul.