Novemberben lesz a Mi történt Vegasban hazai ősbemutatója

November 8-án tartják a Mi történt Vegasban című előadás hazai ősbemutatóját a budapesti Centrál Színházban. A Broadwayn kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, nagy sikerrel bemutatott darabban egy híres író, egy éles eszű pályakezdő újságíró és egy nehéz döntési helyzetbe kerülő főszerkesztőnő izgalmas, gondolatébresztő és humoros összecsapását követhetjük végig egy Las Vegas-i éjszakán néhány órával a leadás előtt.

John D’Agata egy világklasszis író, aki hosszú évek után egy zseniális oknyomozó írásművel jelentkezik, amit egy elit magazin azonnal meg is akar jelentetni. Jim Fingal egy igyekvő, pályakezdő újságíró, aki azt a feladatot kapja, hogy ellenőrizze a szövegben lévő összes adatot. Emily, a szigorú főszerkesztőnő az, akinek el kell döntenie, mi legyen a mű sorsa - mivel a cikkben egyre több tényről derül ki, hogy nem felel meg a valóságnak. Hármuk izgalmas, gondolatébresztő és humoros összecsapását követhetjük végig egy Las Vegas-i éjszakán néhány órával a leadás előtt.

Nincs egy éve, hogy a darabot a Broadwayn színre vitték olyan sztárok főszereplésével, mint Daniel Radcliff, Bobby Cannavale és Cherry Jones. A Variety az előadást a tavalyi év legjobb színházi bemutatói között tartja számon, de a The New York Times és a Hollywood Reporter is elismerően nyilatkozott a darabról.

A fontos kérdéseket feszegető, mégis szórakoztató előadást a Centrál Színház Ujj Mészáros Károly rendezésében, Balsai Mónival, László Zsolttal és Rada Bálinttal a főszerepben mutatja be november 8-án. A darab kapcsán Ujj Mészáros Károly rendező elmondta: „Igazán rendhagyó ez a színdarab, ami a sziporkázó, humoros felszín alatt azért komolyabb gondolatokat is boncolgat. Az igazság vajon a tények puszta felsorolása, vagy létezik az igazságnak egy magasztosabb formája is, amely túlmutat ezen? A szórakoztató riposzt sorozat apropója pedig egy szegény sorsú fiatalember öngyilkosságához kötődik. Különleges előadás lesz remek szereposztással, amely remélem, ugyanúgy magával ragadja majd a nézőket, mint Jane Austen klasszikusa, a tavaly bemutatott Büszkeség és balítélet.”

„Nagyon különleges és sokrétű darab, ami néha elgondolkodtat és néha nagyon szórakoztat. Valójában arról szól, hogy meddig lehet elmenni abban, hogy felhívd magadra a figyelmet. Manapság az emberek az okostelefonjukon ezernyi hírt pörgetnek végig. De mi az, ami ezekből megérint minket? És mi az, ami tényleg fontos lenne, hogy eljusson hozzánk? Tudunk-e jól szelektálni és meg tudjuk e érteni, hogy valaminek mi a lényege?” – teszi hozzá a főszerkesztőnőt alakító Balsai Móni.