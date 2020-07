Pop-up tárlat nyílik fotográfusok koronavírus-helyzetre reflektáló munkáiból

A Capa Központ blogján publikált nyolcrészes válogatás egy pop-up kiállítás keretében most a valós térben jelenik meg, emléket állítva az elmúlt hónapok eseményeinek. „A pandémia és annak következményei a fotográfusok életét is jelentősen befolyásolták, ettől függetlenül azzal foglalkoztak, amivel amúgy is szoktak: fotóztak. Igaz, nem pont azt, amit, és nem pont úgy, ahogy korábban: voltak, akik otthon maradtak, és egyfajta vizuális karanténnaplót készítettek, mások még ilyenkor is kimentek az utcákra, hogy megörökítsék a megváltozott életkörülményeket és városképet. A kiállítás harminckilenc fotográfus nyilvános Instagram-profilján megjelent képein keresztül mutatja be ezt az időszakot, a válogatás során fontos szempont volt, hogy minél többféle alkotói attitűd, látásmód jelenjen meg” – emelik ki a kiállítás kurátorai, Gellér Judit és Gáspár Balázs.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban július 7-től augusztus 23-ig újra látogatható lesz Urbán Tamás Felesleges Pillangó című tárlata. Szintén augusztus 23-ig lesz látogatható Thomaz Farkas A fény ritmusa című kiállítása.

A Capa Központ új nyitvatartási renddel, keddtől péntekig 14 és 19 óra között, hétvégén 11 és 19 óra között várja a látogatókat.