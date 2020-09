A British Journal of Photography kiadója, az 1854 Media hirdette meg a Portrait of Humanity 2020 nyílt fotópályázatot, amely lehetőséget nyújt a fotográfusoknak megmutatni, hogy mit jelent embernek lenni ebben a zaklatott korban. A világ vezető intézményeiben dolgozó fotószerkesztőkből, kurátorokból és fesztiválrendezőkből álló zsűri harminc képet és három sorozatot választott ki győztesként a több ezer pályaműből, hogy összeállhasson az itt látható kiállítás.

A Portrait of Humanity 2020 történetek gazdag tárházát vonultatja fel a világ minden tájáról: ott van például Eric Demer portréja Greta Thunbergről, aki éppen Kanada történelmének legnagyobb demonstráló tömegét szólítja meg; Marie Hald önszeretetet és önelfogadást ünneplő fotográfiája a pozitív testképért küzdő aktivista, Martéról; a Mirja Maria Thiel által megragadott, szenvedéllyel teli, bensőséges pillanat a hatvan éve házas pár életéből; vagy Snezhana von Büdingen sorozata a kislányból nővé válás korszakában járó tizenkilenc éves, Down-szindrómás Sofie-ról.

A tárlat a Portrait of Humanity 2020 nemzetközi vándorkiállítás egyik állomása. A Portrait of Humanity 2020 kiállítás a Capa Központ mellett megtekinthető lesz a haidarábádi Indiai Fotófesztiválon, a Clear Channel reklámfelületein világszerte, valamint az űrben is a Sent Into Space együttműködésével.

A nemzetközi tárlat szeptember 4. és október 11. között tekinthető meg ingyenesen a Capa Központ 8F Galériájában.