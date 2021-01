Számos műsorral tiszteleg a közmédia a magyar kultúra előtt

A Duna Televízión futó Ridikülben többek között Gaál Zoltán beszédtanár, a Dankó Rádió műsorvezetője lesz a vendég, aki a magyar nyelvről és a nyelvújításról is oszt meg érdekességeket a nézőkkel, de a Család-barátban és szombaton a Térkép című műsorban is megemlékeznek a magyar kultúra napjáról - közölte az MTVA Sajtó Osztálya az MTI-vel.

Pénteken este 20.35-kor tűzi műsorára a csatorna a Fazekas Mihály legendás művéből készült Ludas Matyi című játékfilmet, a főszereplőt alakító tragikus sorsú színész, Soós Imre 1951-ben Karlova Varyban filmbeli alakításáért díjat kapott. Ezt követően 22.25-kor Az ember tragédiája következik: Madách Imre 1862-ben megjelent művét Jankovics Marcell egy egész estés animációs filmben dolgozta fel. A Duna World 21.40-kor a Kormorán zenekar koncertfelvételét, az Angyalok énekei című előadást tűzi műsorára.

Az M5 kulturális csatornán 13.30-kor vetítik a Liliomfit, az 1954-ben Makk Károly rendezésében készült alkotás 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar film közé. A 19 órakor kezdődő Librettó kulturális magazinban és az utána 20 órától látható Ez itt a kérdésben is kiemelten foglalkoznak a magyar kultúra napjával. Este 21 órától pedig Márai Sándor világsikerű művének, A gyertyák csonkig égnek című regénynek a filmes adaptációját láthatják a nézők.

A Kossuth Rádió január 22-én indítja el Elindultam szép hazámból című műsorát, amelyben a magyar diaszpóra kiemelkedő személyiségeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók.

A naponta jelentkező kétperces adásokban másokkal egyetemben bemutatják az 1848-as szabadságharc legifjabb tábornokát, Czetz Jánost, a Nobel-díjas Bárány Róbertet, de a Wall Street úttörőjét, Thomas Péterffyt is. Ezen kívül a magyar kultúra napján a Krónikák előtt Kölcsey Ferenc Himnuszának egy-egy versszakát hallhatják a nézők a nemzet színésznagyjainak előadásában. A legfőbb magyar mű többek között Bessenyei Ferenc, Szabó Gyula és Darvas Iván hangján is megszólal. A Nagyítás című műsor pedig a szatmárcsekei Kölcsey Emlékházzal foglalkozik. A Kossuth Rádió továbbá azzal segíti a magyar kulturális életet, hogy felkéréseivel olyan fiatal művészeket támogat, akik a járvány miatt elvesztették a munkájukat. Az általuk, a rádió stúdiójában felmondott klasszikus költeményeket, a Vers napról napra című műsorban hallhatják majd - írják a közleményben.

A Dankó Rádió több műsorában is tiszteleg a magyar kultúra nagyjai előtt: Juhász Gyula versfeldolgozással, közismert népdalokkal, Dankó Pista-nótákkal, megzenésített Gárdonyi- és Petőfi-művekkel is várják a hallgatókat. Szó lesz még a magyar operett történetéről, valamint a 20. század elején rögzített gramofonfelvételeket is hallhatnak az érdeklődők. Népek dalai című műsorukban este 23 órától a Magos együttes 2020-as WOMEX világzenei fesztiválon rögzített előadását adják.

A Bartók Rádióban a 19.30-kor adásba kerülő esti hangversenyen magyar zeneszerzők művei csendülnek fel, de napközben is számos magyar zenével várják a hallgatókat.

A játékos kedvűek pedig az MTVA Archívum által összeállított kvíz segítéségével tesztelhetik ez irányú ismereteiket. A kvízjáték ezen a linken lesz elérhető.