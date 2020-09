Szeptember 30-ig várja az elsőfilmesek jelentkezését az Inkubátor Program

Az Inkubátor Programra jelentkezhetnek diplomás, de egészestés mozifilmet még be nem mutatott rendezők és azok is, akik rövidfilmjükkel nemzetközi filmfesztiválokon szerepeltek, valamint pályázhatnak olyan alkotók is, akik országos sugárzású televízióban bemutatott tévéfilm vagy tévésorozat rendezői voltak.

Jelentkezni szeptember 30-ig lehet filmötlettel (treatment) és rövid szinopszissal a Filmintézet honlapján közzétett pályázati kiírás szerint.

A beérkezett pályázatok közül a szakmai előzsűri november 3-ig tíz filmtervet választ ki, amelyeknek forgatókönyv-fejlesztését a Filmintézet pályázati úton 2 millió forinttal támogatja. A döntőbe kerülő filmterveket a Filmintézet fejlesztő csapata szakmai támogatással is segíti. Novembertől öt hónap áll az alkotók rendelkezésére a forgatókönyvek megírására, majd a döntősök a május végi Pitch Fórumon mutathatják be filmterveiket a szakmai közönség előtt. A felkészülést a Filmintézet Fast Forward Programjának workshopjai is segítik. A tíz döntős filmterv közül négyet a zsűri és egyet a meghívott szakmai közönség (rendezők, producerek, kritikusok, filmes szakemberek) választ majd ki.

A kiválasztott filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 100 millió, a dokumentumfilmeknél 30 millió forintig nyújt támogatást az Inkubátor Program. Az alkotók a filmkészítés során igénybe vehetik a Filmintézet szakmai támogatását - írják.