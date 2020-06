Szeptemberben újra Budapesti Klasszikus Film Maraton

A fesztivál a megszokott helyszíneken, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, a Budapesti Francia Intézetben és ingyenes szabadtéri vetítésekkel a Szent István téren várja a közönséget.

Fotó: ©NFI / Chripko Lili

A Nemzeti Filmintézet az elmúlt években több mint 100 filmet újított fel. A Budapesti Klasszikus Film Maraton bemutatja a frissen restaurált magyar filmklasszikusokat, hogy a lehető legjobb minőségben juttassa el azokat a nagyközönséghez. Ezen túl a filmszerető közönség számára elhozza a világ filmarchívumai által felújított emlékezetes külföldi alkotásokat is.

Az idei program fókuszában az operatőrök lesznek. Születésének 90. évfordulója alkalmából Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr életműve előtt tiszteleg a fesztivál retrospektív vetítésekkel, ritkán látható filmcsemegékkel és dokumentumfilmekkel. Az esemény szintén életmű válogatással tiszteleg a magyar operatőr szakma 91 éves doyenje, Hildebrand István előtt. Megemlékeznek a tavaly elhunyt zseniális operatőrről, Tóth Jánosról, aki szintén idén lenne 90 éves, valamint széleskörű válogatást mutatnak be magyar operatőrök – Badal János, Kovács László, Ragályi Elemér, Koltai Lajos és mások – nagy nemzetközi sikerfilmjeiből. Ismét lesznek izgalmas válogatások a magyar filmalkotók és Hollywood kapcsolatáról, továbbá a film születésének 125. évfordulója kapcsán eddig nem látott némafilmek is műsoron lesznek élő zenei kísérettel.

Fotó: ©NFI / Chripko Lili

„Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy több hónap bezártság után mielőbb visszaadjuk a nagyvásznas, közös mozizás élményét a közönségnek, a szeptemberi Budapesti Klasszikus Film Maraton megrendezése ezt a célt is szolgálja. Bár magyar filmklasszikusokat a Filmintézet az év során több alkalommal ingyenesen elérhetővé tesz az interneten, meggyőződésünk, hogy a mozgóképes tartalmakat több csatornán is hozzáférhetővé kell tennünk. Ezek közt továbbra is előkelő helyet érdemel az olyan élő, közösségi élményt biztosító és a magyar filmkincs népszerűsítését szolgáló ünnepi esemény, mint a Budapesti Klasszikus Film Maraton” – nyilatkozta a fesztiválról Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI Igazgatóságának elnöke.

A közönség által kedvelt hazai és külföldi kultfilmek a mai nézői elvárásoknak megfelelő minőségben kerülnek újra a nagyvászonra és a filmvetítésekhez a hagyományokhoz híven sokrétű szakmai előadások, könyv- és DVD bemutatók, közönségtalálkozók, kiállítások és gyermekprogramok kapcsolódnak.