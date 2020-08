Trunk Tomi dalt írt a Z-generációról

A „Crazy Life” egy régóta tervezett, de a nagyközönség számára meglepetés projekt. A zenei alap, szaknyelven a „beat”, Csordás Gábor, The King BJ producer munkája, aki Magyarország legismertebb előadóművészeivel dolgozott már. Csordás Gábor közismert hip-hop producer, a Filius Dei új generációs rap formáció alapítója. A Filius Dei AK26-tal közös dala 5 millió kattintásnál jár a Youtube-on. A most debütáló Crazy Life szerzeményről így vall a producer: „Ez a dal egy hálaadás. Mindamellett rím- és szöveg-technikailag, illetve alapzenében kiemelkedik a hazai piacon.”

A Z generáció által legtöbbet hallgatott rap a világ leggyorsabban növekvő zenei műfaja. Emellett hatalmas üzleti lehetőség: mára az USA-ban a vezető influenszerek rap-zenészek, hatásukban gyakran még az élsportolókat is lekörözik. Magyarországon még kevesebb figyelmet kap a műfaj újgenerációs formája, pedig ezen keresztük vezethet az út a fiatal generáció megértéséhez.

Trunk Tomi hű marad önmagához, de egy teljesen új oldalát mutatja meg: „Azt mondják, ha valaki nagyon jó valamiben, akkor az adott témáról képes két órán keresztül beszélni, de képes arra is, hogy egy erős mondatban ragadja meg a lényegét. Én ez utóbbit próbálom – nem egy, hanem néhány mondatban – megvalósítani a Crazy Life dalban. Ugyanarról szól, mint az előadásaim, csak kicsit más köntösben. Arról, hogy a márkaépítésben csak az lehet sikeres, aki megérti, hogy a Z-generáció attitűdje, a Crazy Life, amely nemcsak az élet élvezetéről, hanem az álmok mellett a célokról és munkáról is szól. Ez már nem a régen emlegetett YOLO-attitűd (You Only Live Once). De ha a korábbi generációk nem partnerek a Crazy Life hozzáállásban, életutak törhetnek derékba.”

A dalt The King BJ, alias Csordás Gábor szerezte Schüller Álmossal alias Young Fly-jal, a szöveg pedig Trunk Tamás, Dablty, és a Filius Dei formáció tagjainak közös munkája. „Ez a generáció rendkívül színes. Így a dalban mindhármunk személyisége helyet kapott” - mondta még el Tomi.

A nemzetközi színvonalú vizuális utómunkát Mohácsi József, alias Joseph Cartier végezte. A klip különleges helyszínen készült, a horvátországi villában felvett klipet Asperján Levente, operatőr, rögzítette. Mindketten a Z generáció „forradalmár” képviselői.