Viggo Mortensen ismét az Oscar-díjas Zöld könyv rendezőjével forgat

A Zöld könyv: Útmutató az élethez 2019-ben elnyerte a legjobb film Oscar-díját és a főszerepet alakító Mortensent is jelölték az amerikai filmakadémia díjára. A színész most Farrelly vietnámi háború idején játszódó filmjében vállalt szerepet - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.

Az egyelőre cím nélküli produkció Joanna Molloy és John Donohue könyve nyomán készül. A 2017-ben megjelent The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War című memoár Donohue vietnami emlékeit idézi fel.

Farrelly filmje Donohue igaz történetét meséli el, aki 1967-ben azért utazott New Yorkból Vietnámba, hogy sört vigyen gyerekkori barátainak, majd ő is belépett a hadseregbe.

A forgatókönyvön Pete Jones dolgozik a rendezővel, aki a Zöld könyvet is együtt írta Farrellyvel.