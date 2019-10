Íme a tíz továbbjutó elsőfilmes

Az Inkubátor Programra a diplomás, de első egészestés filmet moziban még be nem mutatott rendezők, illetve azok az alkotók jelentkezhettek, akik rövidfilmjükkel már szerepeltek nemzetközi filmfesztiválokon. Idén először olyan pályázók is jelentkezhettek, akik Magyarországon országos televízióban bemutatott alkotást jegyeznek.

A legtöbb pályázat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem diplomásaitól érkezett. Edinburgh-ban, Kolozsváron, Londonban, New Yorkban és Újvidéken végzett fiatal magyar filmesek is voltak a jelentkezők között.

Összesen 60 pályázat érkezett be a Filmalaphoz, amelyek közül a szakmai előzsűri - Kovács István, Bergendy Péter, Csuja László filmrendezők, Ugrin Julianna producer és Zabezsinszkij Éva forgatókönyvíró - tíz filmtervet választott ki. A kiválasztott projektek 2 millió forint értékű forgatókönyv-fejlesztési támogatásban részesülnek.

Az Inkubátor Program 2019 döntősei:

Baranyi Benő: Zanox

Brauner Máté: A Fehér Sas Páholya

Csicskár Dávid: Vélemény

Csoma Sándor: Magasságok és mélységek

Kapronczai Erika: AfterEgo

Miklós Ádám: Mélypont érzés

Moldovai Katalin: Total Eclipse

Szabó Mátyás: Kukkoló

Szeleczki Rozália: Hothouse

Szentpéteri Áron: A királyfi

A forgatókönyvek elkészítésére novembertől öt hónap áll az alkotók rendelkezésére. Tavasszal a döntősök prezentációs, azaz "pitch fórumon” mérettetnek meg a szakmai közönség előtt. A felkészülést a Filmalap Fast Forward Programja keretében szervezett workshopok segítik. A tíz filmterv közül szakmai zsűri és a meghívott szakmai közönség választja ki az öt nyertes filmtervet.

A nyertes filmek gyártására pályázati úton a játékfilmeknél 67 millió, a dokumentumfilmeknél 24 millió, az animációs filmeknél pedig 87 millió forintig nyújt támogatást az Inkubátor Program. A fiatal alkotóknak a Filmalap a filmkészítés során az anyagi támogatás mellett szakmai támogatást is nyújt.