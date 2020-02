Összeállt a Berlinale programja

A fesztiválra valamennyi szekciót együttvéve 7923 alkotással pályáztak, ami növekedés az egy évvel korábbi 7861-hez képest. A csaknem nyolcezer beküldött film közül 242 jutott be a fő szekciók programjába, további 98 művet pedig filmtörténeti válogatások és más tematikus különprogramok keretében mutatnak be. A március 1-jéig tartó fesztivál vetítéseire és egyéb rendezvényeire 13 euróba (4420 forint) kerül egy jegy. A Berlinaléval párhuzamosan futó nemzetközi filmvásáron (European Film Market, EFM) további 672 filmet mutatnak be a szakmai közönségnek.

A szervezők eddigi adatai szerint magyar alkotás nem szerepel a fesztiválon, viszont magyar vonatkozás, hogy meghívták a rövidfilmes szekció háromtagú zsűrijébe Bucsi Rékát, aki három animációs rövidfilmjével is sikerrel szerepelt a Berlinalén.

A szemlét Dieter Kosslick fesztiváligazgató 18 évi munkássága után új vezetés irányítja. Az igazgatói tisztséget kettéválasztották, Carlo Chatrian olasz filmes szakember művészeti igazgatóként, holland társa, Mariette Rissenbeek pedig ügyvezető igazgatóként dolgozik. Szerdai berlini tájékoztatójukon elmondták, hogy nem törekedtek nagy változtatásokra, és a pályaművek kiválasztásának egyetlen szempontja a minőség volt. Az aktuális társadalmi, politikai kérdések iránti nyitottság is megmarad.

Ezzel kapcsolatban kiemelték, hogy a nagyjátékfilmes mezőnyben "a sötét színek" a meghatározóak, ami annak tulajdonítható, hogy a kiválasztott filmek "illúziók nélkül tekintenek a valóságra, nem azért, hogy félelmet terjesszenek, hanem azért, mert fel akarják nyitni a szemünket".

A nagyjátékfilmes szekcióban a 18 versenyfilm közül 16-nak a Berlinalén lesz a világpremierje. A 18-ból 6 filmet rendezett nő, ez a fesztivál történetében a második legmagasabb, 33 százalékos arány. Nagyobb arányt csak tavaly értek el a női rendezők, 41 százalékkal. A legjobb versenyző filmek között van például kambodzsai, iráni, dél-koreai, ukrán és tajvani alkotás. Van több német, amerikai, francia és olasz produkció is, és számos világsztár is szerepel a fesztivál legfontosabb szekciójaként számon tartott nagyjátékfilmes programban, köztük Salma Hayek, Javier Bardem és Willem Dafoe.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogatóinak száma rendre félmillió körül van. Idei költségvetése 26 millió euró (8,8 milliárd forint), legfőbb támogatója a szövetségi kormány, amely 8,4 millió euróval járul hozzá a költségekhez.