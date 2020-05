Új előadáshoz keres workshop-résztvevőket az Örkény Színház

A színház közleménye szerint a jelentkezők történeteinek felhasználásával, Neudold Júlia, Boross Martin és Szabó-Székely Ármin szövegkönyve alapján összeálló dokumentarista előadást a jövő évadban tervezik bemutatni Boross Martin rendezésében, civil lakosok szereplésével.

Mint írják, a járványhelyzet alapvetően alakította át az emberek munkavégzését, és rámutatott arra, hogy mik azok a tevékenységek, amelyek nélkül nem élne túl a társadalom: az ápolók, gondozók, orvosok, bolti eladók sokszor alábecsült munkája most felértékelődött, eközben azonban munkaterheik is jelentősen nőttek. Ugyanígy növekedett az általában a családon, háztartáson belül végzett munka mennyisége is.

A felhívás szerint azokat a jelentkezőket várják, akinek olyan munkájuk van/volt, amely szinte sosem kerül reflektorfénybe, vagy hosszú évek óta komoly problémákkal működik, netán nem is tekintik hivatalosan munkának. Olyan feladat, amelyben úgy érzi, hogy magára hagyták, vagy olyan, amelyet az emberek többsége nem talál vonzónak, esetleg el kellett hagyni a lakhelyét a nagyobb megbecsülés érdekében. Vagy épp ellenkezőleg: olyan munka, amelyben maradéktalanul örömét leli, amelyet értéke szerint megbecsülnek, netán még csak nem is megélhetés végett űzi.

Azok jelentkezését várják, akik szívesen megosztanának történeteket a nehézségekről és örömökről, amelyekkel a munkájuk során találkoznak, a munkájuk jelenéről és feltételezett jövőjéről, munkahelyi körülményeikről.