Az In the Heights Lin-Manuel Miranda mozgalmas zenéjét elegyíti a Kőgazdag ázsiaiak rendezőjének, Jon M. Chu-nak a képi világával.

Az In the Heights 2020 nyarán érkezik a mozikba. A történet a New York-i Washington Heights negyed lakóinak életét és álmait tárja a nézők elé zenés formában. Az új musicalt a Hamilton zene és dalszöveg írója, Lin-Manuel Miranda, valamint a Kőgazdag ázsiaiak rendezője, Jon M. Chu jegyzi.