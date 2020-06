Újraindul a filmgyártás

„Végre újra forognak a kamerák és akcióban a filmesek! Meghozták az első eredményeket a Nemzeti Filmintézet rendkívüli intézkedései, melyekkel az volt a célunk, hogy átsegítsük a filmipar szereplőit a korlátozások miatt nehéz időszakon, felkészüljünk és megteremtsük a kereteit a biztonságos munkavégzésnek, hogy most minél több stáb dolgozhasson újra. Jó munkát kívánok a filmeseknek!” – nyilatkozta Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

„A kényszerű leállást igyekeztünk a javunkra fordítani az utómunka csapattal és a rendezővel, Madarász Istivel. Átnéztük az eddig felvett jeleneteket, amelyekből készítettünk is egy első vágatot, hogy pontosabb képet kapjunk a film dinamikájáról hangulatáról. Így sokkal magabiztosabban láthatunk neki a hátralevő részek forgatásának, ráadásul a tanulságokat levonva kisebb finomhangolásokat is eszközöltünk a történet menetén. Jó volt egyben megnézni az eddig leforgatott részeket, és a látottak alapján csak megerősíteni tudom, amit eddig is gondoltam. Olyan egyedi látványvilágú, modern romantikus fantasy vígjátékkal lepjük meg a nézőket, amellyel magyar filmben eddig nem találkoztak” – hangsúlyozta Muhi András, az Átjáróház vezető producere.

Az Átjáróház stábja a következő egy hónapban a film fennmaradt jeleneteit számos külső helyszínen fogja felvenni, köztük a Farkasréti temetőben, a Kelenföldi Erőműben, valamint a fővároshoz közeli Tárnoki Kőfejtőben. A forgatást követően kezdődhet a közel félévig tartó utómunka, ami során a filmbeli trükköket, látványelemeket véglegesítik.

Madarász Isti második mozifilmje a Nemzeti Filmintézet 480 millió forintos támogatásával készül Muhi András vezető producer, Ferenczy Gábor producer közreműködésével, Rujder Vivien, Bárnai Péter, Kulka János, Kútvölgyi Erzsébet főszereplésével.

Az Átjáróház az InterCom forgalmazásában a tervek szerint 2021. első negyedévében lesz látható a hazai mozikban.