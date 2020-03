Továbbra is dolgozni kell, home office-ban azonban könnyebb beosztani a munkára fordított időt. A nap során vannak olyan időszakok, amikor kevésbé tudunk odafigyelni arra, amit éppen csinálnunk kell. Ha van olyan dolog, amit már régóta szerettünk volna megtanulni, de sosem volt rá időnk, akkor az ilyen időszakokra érdemes lehet beütemezni valamilyen online tanfolyamot.

Az online elérhető tanfolyamok nagyrésze úgy van kitalálva, hogy naponta csupán egy-két órát vesz igénybe egy-egy rész elvégzése. Ez éppen annyi idő, amennyi alatt átlendülhetünk az ebéd utáni passzív napszakon – ráadásul úgy, hogy valami hasznosat csinálunk. Szerencsére ma már szinte bármilyen témakörben lehet találni ilyen kurzusokat a kötéstől kezdve a programozáson át az online marketingig. Bár diplomát a legtöbb ilyen képzés nem ad, van egy nagy előnyük: olyan szakemberektől tanulhatunk, akikkel az életben nem feltétlenül kerülnénk kapcsolatba.

A legnépszerűbb online tanfolyamokat nyújtó weboldalak, mind például az Udemy, az Udacity, a Coursera, a Skillshare és a Mindvalley (a teljesség igénye nélkül), lehetőséget nyújtanak arra, hogy a koronavírus miatti „szobafogságot” úgy lehessen átvészelni, hogy közben új tapasztalatokkal, képességekkel gazdagodunk. A felsorolt oldalakon és más népszerű oktatási platformokon is rengeteg olyan kurzus végezhető el, amelyek egy-egy érdekes hobbi elsajátításához adnak segítséget, ilyenek például a Domestika által nyújtott képzések, amelyek során ismert illusztrátoroktól és animátoroktól lehet tanulni. Mivel azonban kifejezetten a karrierépítéshez hasznos ismeretekről szeretnénk listát írni, inkább a médiához és marketinghez valamelyest jobban kötődő, könnyebben értékesíthető tudást nyújtó tanfolyamokat mutatjuk be.

Udemy – SEO-tanfolyam helyi vállalkozásokhoz

Talán az Udemy a legismertebb a tanfolyamokat kínáló platformok közül, melyen rengeteg különböző kategóriában és témában válogathatunk a kurzusok között. Nemcsak a széles választék miatt érdemes körülnézni rajta, hanem azért is, mert a programok többségét elérhető áron kínálják.

Erőssége: Az ajánlott tanfolyam egy jól körülírt, speciális témát dolgoz fel, konkrét problémára kínál megoldást. A SEO mindig szükséges és hasznos része lesz a digitális marketingnek, így bármikor érdemes belekezdeni a tanulásába. A kurzus leírásánál a teljes témalista, azaz minden egyes videó címe megtekinthető, így könnyű eldönteni, hogy valóban ez-e az a tanfolyam, amire szükségünk van. Az oktatóvideók mellé jár egy sor letölthető anyag, a példák gyakorlati szempontúak, a magyarázatok közérthetőek, az elvégzés pedig nem vesz igénybe sok időt.

Gyengesége: A képzések közepes hosszúságúak, és nincs egyértelműen megjelölve, hogy milyen szintű tudást nyújtanak. Emiatt ha valaki komolyabb terveket sző az online tanulással kapcsolatban, érdemes időt szakítania arra, hogy összeállítson magának egy több kurzusból álló tantervet – ez viszont már költséges lehet.

A Google Digital Workshop ingyenes tanfolyamai

Jelen esetben nem egyetlen kurzusról van szó, hanem sok könnyen elvégezhető rövid tanfolyamról. Szerepel közöttük az online jelenlét kiépítéséről, a digitális média alapjairól és más hasznos témákról szóló előadás is.

Erőssége: Ingyenes és mindenki számára elérhető, közérthető. Rendszerbe foglalt gyakorlati tippeket, tanácsokat ad. Minden oktatóvideó után rövid kvízt kell kitölteni, amit elvégezve további tippeket ad a rendszer. A modulok gyorsan teljesíthetők, gondolatébresztőek. Az anyagok magyar nyelvűek, és a videókhoz is be lehet állítani magyar feliratot.

Gyengesége: A kurzusok nagyon rövidek és általánosak. Inkább kezdőknek lehet hasznos.

Iversity – digitálismarketing-képzés

Az Iversityt gyakran nevezik Európa Courserájának, hiszen ugyanazt a célt szolgálja, mint a népszerű amerikai online oktatóplatform. Ahogyan a Courserán, úgy az Iversityn is különböző egyetemi képzések közül lehet válogatni, amelyek elvégezve nemcsak tapasztalatra és tudásra, de oklevélre is szert tehetnek a tanulók.

Erőssége: Az Iversity által kínált kurzusmagában foglal minden olyan fontos elemet, amit egy digitálismarketing-képzésnek tartalmaznia kell: átfogó képet nyújt a digitális marketingben bekövetkezett változásokkal kapcsolatban, bemutatja a helyes, ügyfélközpontú megközelítést, megtanít a szükséges elemzések elvégzésére és a konverziók optimalizálásának mikéntjére. Mindezt jóval olcsóbban, mintha egy német felsőoktatási intézményben szeretnénk elsajátítani a tudást (nem beszélve akülföldi élettel járó megélhetési költségekről).

Gyengesége: Díjszabása inkább a nyugati pénztárcának megfelelő. Bár oklevelet is nyújt a kurzus sikeres elvégzése esetén, a 200 eurós tanfolyamár igen magas a többi online képzéshez képest.

Udacity – mesterséges intelligencia a gyakorlatban

Az Udacity elsősorban programozással, UX-dizájnnal, MI-vel kapcsolatos témákban ajánl képzéseket a legkülönfélébb szinteken, de marketingelemzésekkel kapcsolatos kurzusokat is találhatunk náluk. Olyan média- vagy marketingszakemberek számára ajánlott kipróbálni ezeket a tanfolyamokat, akik több napot, hetet is rászánnának arra, hogy egy új szakterületet középszinten elsajátítsanak. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés azért ajánlott, mert a kezdők számára is érthető módon, gyakorlati feladatokkal vezet be a területre, és segít jobban átlátni, miről is szól és hogyan működik a technológia. A kurzus tehát elsősorban nem programozóknak való, hanem olyan érdeklődőknek, akik a színes piktogramokon túl is szeretnék megérteni a mélytanulás működését, a felületes magyarázatoknál kicsit többre vágyva.

Erőssége: Profin összerakott áttekintő képzés, mely a Python programnyelv minimális szintű ismeretét igényli, de az elszántabbak enélkül is nyugodtan nekivághatnak, hiszen a jó magyarázatoknak köszönhetően így is teljesíthető kis utánajárással. A kurzus külön oktatóvideókkal és sokszínű feladatsorral segít megismerkedni a mélytanulás adta lehetőségekkel, és a gyakorlatban is ki lehet próbálni, hogyan kell megtanítani egy algoritmust arra, hogy felismerjen például különböző ruhadarabokat. A gyakorlás során kipróbálhatjuk a Google Cloudot és a TensorFlow-t, amit a való életben is használnak a fejlesztők. A tanfolyam a cikk írásának időpontjában ingyenesen elérhető.

Gyengesége: Odafigyelést igényel – ez egy komoly, hosszabb elköteleződést megkívánó kurzus–, bár pár nap alatt elvégezhető, ha van elég idő rá. Az Udacity drága, ha nem ingyenes képzésre regisztrálunk, akkor tényleg jól meg kell gondolni, hogy megéri-e az árát. Ez főképp attól függ, mennyire szeretnénk valóban elmerülni a témákban, hiszen egy anyag elsajátítása akár több hónapig is tarthat.

Mindvalley – Jim Kwik memóriafejlesztő és tanulást tanító kurzusa

A Mindvalley képzései leginkább azoknak jók, akik fontosnak tartják az önfejlesztést, és szívesen tanulnak life couchoktól. A Jim Kwik által tartott kurzus azért lehet érdekes, mert nem egyszerűen egyetlen területre fókuszál, hanem abban segít, hogy könnyebben megjegyezhessünk bizonyos dolgokat, például neveket, prezentációk lényegét, könyvek tartalmát – akár jegyzetelés nélkül is.

Erőssége: Bármilyen területre alkalmazható megoldásokat nyújt az arra fogékony emberek számára. Jim Kwik tapasztalt life couch, magyarázatai megkapóak, a példái motiválóak. Mivel könnyen érthető módszereket tár fel a tanulók előtt, akár kikapcsolódásként is hallgathatók az előadásai.

Gyengesége: Jellemző a Mindvalley-re, hogy bár az anyagok hasznosak, nagyon hosszúak a bevezető szövegek, és rövidek a tananyagként kínált videók. Az anyagok között nincs semmi speciális, gyakorlatilag önfejlesztő könyvekből és YouTube-videókból megszerezhető az összes általuk kínált tudás, a különlegességet csak az oktató személyisége és a rendszerezettség jelenti. (Ugyanez például egy Udacity által nyújtott képzésről nem mondható el.)

Helsinki Egyetem – Elements of AI tanfolyam

A Helsinki Egyetem élvonalbeli kezdeményezésének lényege, hogy minél többen értsék, miként működik a mesterséges intelligencia, mire használható, és milyen változásokat hoz az életünkben. A teljes tanfolyam ingyenes, és könnyen érthető, átlátható anyagokból áll, így a témához egyáltalán nem értő, más területen dolgozó szakembereknek is érdekes lehet.

Erőssége: Az Udacity-képzésével ellentétben ehhez a kurzushoz semmilyen előzetes tudás és különösebb elszántság nem szükséges. Akár kikapcsolódásként is elvégezhető, miközben mégis értékes ismereteketkínál, hiszen szorosan kapcsolódik az Európai Unió azon erőfeszítéséhez, hogy a következő években a lehető legtöbb európai lakos megismerkedjen a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyökkel. A tanulást táblázatok, színes, átlátható ábrák könnyítik. Univerzális, akár angolul jól tudó gyermekek számára is megfelelő lehet.

Gyengesége: Felületesebb, magyarázat jellegű tudást nyújt, és hiányzanak belőle a lebilincselő, profi előadók részvételével készített videók, ezért nehezebb az egészet végigcsinálni. A feladatok inkább az elméleti ismereteket és az általános tájékozottságot tesztelik, ebből adódóan a tanfolyam nem megfelelő olyanok számára, akik szeretnék kipróbálni a mélytanuláshoz használt eszközöket a gyakorlatban.

Coursera – a Pennsylvaniai Egyetem fogyasztóiadatelemzés-kurzusa

A Coursera tanfolyamai azért egyediek, mert egyetemek kurzusait kínálja a fizikai helyszíneken folyó valódi képzésekhez képest sokkal alacsonyabb áron. A kurzusokat egyetemi professzorok tartják, és ez lehetőséget ad arra, hogy olyan egyetemek tananyagait sajátíthassák el a jelentkezők, mint például a Harvard vagy az Oxfordi Egyetem.

Erőssége: Valódi, mély szaktudást nyújt, melyet megbízható szakemberek adnak át. A tanfolyam elvégzésért pedig oklevelet is kapunk az adott intézménytől. A képzés a rövidek közé tartozik, de így is 12 órányi tananyagot kínál, melyet rugalmas határidőkkel sajátíthatunk el. A kurzus hétnapos ingyenes próbaidőszakkal kezdődik, érdemes azonban vigyázni, mert ennek lejárta után automatikusan átkerülünk a fizetős kategóriába.

Gyengesége: A 80 dolláros havidíj drágának számít más képzésekhez képest, és a tanfolyam nagyobb elköteleződést kíván, mint a legtöbb online kurzus.

LinkedIn Learning – asszertív kommunikáció

A LinkedIn Learning egy sor jellemzően több mint 40 perces előadást kínál különböző témákban az illusztrátor-tanfolyamtól kezdve a kisvállalkozóknak szóló kurzusokon át a C++ programnyelv alapjaiig. A „marketing training tutorials” névre hallgató videósorozat széleskörű ismeretanyagot mutat be, részeit akár egyesével, akár sorozatban is megnézhetik az oldalra látogatók. Asszertív kommunikációs tréningekből is egész sorozatnyi van, különböző előadókkal és témákkal. Mivel az előadások rövidek, egy hosszú képzéshez képest felületesebb tudást nyújtanak, de nem is igényelnek elköteleződést, néhány óra alatt kényelmesen elsajátítható az anyag.

Erőssége: Az egyhónapos ingyenes időszakba nagyon sok oktatóvideó megnézése belefér. A témák átgondoltak, a regisztrációt pedig megkönnyíti az, hogy a platform integráltan működik a LinkedInnel. A videók tömörek, rövid szakaszokból állnak, és tapasztalt előadók tartják őket, ami miatt könnyű végig figyelemmel kísérni a tartalmat. Pozitívum, hogy nem kötelező kitölteni a videó végén lévő kvízt, amivel időt takaríthatunk meg.

Gyengesége: A rövid kvízen kívül nem sok idő jut a gyakorlásra. A tanfolyamok nem mennek túl mélyre a magyarázatban, inkább gondolatébresztő, ismerettágító funkciójuk van. A videók kissé általánosak, azoknak segíthetnek, akik nehézségekkel küzdenek az előadások során vagy a meetingeken. A szóban jól kommunikáló szakemberek számára unalmasak lehetnek.

DataCamp – adattudósképzés mindenkinek

A DataCamp főként statisztikával, elemzésekkel, adatgyűjtéssel kapcsolatos kurzusokat tesz elérhetővé. Akik a gyakorlati képzéseket értékelik jobban, megtanulhatják az R programnyelv rejtelmeit, vagy elmélyedhetnek az SQL-adatbázisokban. A médiában vagy marketing területen dolgozó legtöbb szakember számára azonban valószínűleg érdekesebbek az átfogó elméleti képzések, mint amilyen az itt ajánlott is. A tanfolyam a cikk írásának pillanatában ingyen elérhető.

Erőssége: Részletes, széleskörű tudást biztosít, érthetően magyarázva az egyes fogalmakat és a hozzájuk tartozó elméleteket. A tananyag sokszínű és izgalmas, profin szerkesztett, azismeretanyag pedig rendkívül hasznos ahhoz, hogy bárki megértse az adattudományokhoz kapcsolódó szakmák lényegét (például mit csinál egy adattudós, és miben tud többet, mint egy adatelemző), az izgalmas, sokrétű feladatok megoldásával pedig pontosíthatjuk az ismereteinket. A felület átlátható, egyszerű, és hozzásegít, hogy a tartalomra koncentrálhassunk. A fizetős rendszeren belül lehetőség nyílik arra is, hogy a gyakorlatba is átültessük a megszerzett tudást, és valós projekteken dolgozhassunk.

Gyengesége: Az éves előfizetés akciós áron is 100 dollárba kerül, ha pedig a havi opciót választjuk, akkor havonta 25 dollárba (amiért ráadásul jóval kevesebb tartalmat kaphatunk, mint az éves előfizetők). Ez azt jelenti, hogy csak hosszas megfontolás és a témák iránti valós elköteleződés után érdemes komolyabban belevágni a tanulásba. Annak azonban, aki tényleg szeretne elmerülni a statisztika és az adatok világában, valóban megéri a DataCamp rendszerében tanulni.

Skillshare – hogyan készítsünk maradandó YouTube-tartalmat?

A Skillshare egy olyan online kurzusokat szolgáltató platform, amely a művészetekre és a kreativitásra fókuszál. Az oldalon találhatók képzések illusztrátorok és film-videó területen tevékenykedő szakemberek számára, de fellelhetők webfejlesztő és UX-dizájn-tanfolyamok is. Emellett számos életmódváltással és életszínvonal-javításával foglalkozó videó és még nyelvtanfolyamok is vannak a Skillshare-en. Ami a hozzáférést illeti, lehetőség van ingyenes profilt létrehozni, a prémium pedig havi 15 vagy évi 100 dollárba kerül, ami kedvező árnak számít az online képzések világában. Az itt ajánlott kurzus segítséget nyújt abban, hogy létrehozzunk egy influencerprofilt,és ahhoz is, hogy sikeresen építsünk egy márka köré YouTube-tartalmakat.

Erőssége: Hiteles oktatók, profi videók, melyekben képzett szakemberek tanítanak minket. Akit érdekel a prémium lehetőség, az 14 napos próbaidőszakra regisztrálva kipróbálhatja – de oda kell figyelni, mert ha ezt később nem mondjuk le, a lejárat után automatikusan levonják az éves díjat a bankszámlánkról. A 14 napos időszak elég ahhoz, hogy napi néhány órás tanulással több teljes kurzust is végigcsináljunk. A Youtube-tartalmakról szóló videósorozat előnye, hogy nagyon személyes, hiteles és gyakorlatorientált.

Gyengesége: Alapvetően videókra épít, így nem ad olyan gyakorlati tudást, mint amilyet a drágább szolgáltatások esetében tapasztalhatunk. A kurzusok nagyon rövidek, nehéz elmélyedni egy-egy témában, ha nem tudjuk magunktól, hogy pontosan mire van szükségünk egy adott terület elsajátításához.