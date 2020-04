170 új munkatárs és az Ice Cube sofőrjei segítenek a Tescónál

Annak érdekében, hogy a jelenlegi rendkívüli körülmények között az interneten rendelők számára is zökkenőmentes legyen az élelmiszer-ellátás, az áruházlánc több mint 170 új kollégát vett fel az Online Bevásárlás kiszolgálásához. 26 autóval és 28 sofőrrel pedig mostantól az Ice Cube jéggyártó és -forgalmazó társaság is segíti a házhozszállítást. A Tesco így még több embernek tud munkalehetőséget kínálni, támogatva azokat a családokat, akik a járvány miatt átmenetileg elvesztették megélhetési forrásukat - írjá.

„Büszke vagyok rá, hogy a közös cél, hogy mindenkit elláthassunk élelmiszerrel, ennyi embert összehozott. Új kollégáinknak és az Ice Cube csapatának köszönhetően naponta 460-nal több rendelést tudunk teljesíteni országszerte, mint eddig, így még több háztartásba juttatjuk el az élelmiszert és egyéb szükséges termékeket. Külön öröm számomra, hogy ezzel munkát is biztosítunk azoknak, akiknek a megélhetése most veszélybe került” – mondta el Pártos Zsolt, a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az áruházlánc új bevásárlási és kiszállítási asszisztensei jellemzően más szektorokból érkeztek. A határozott idejű szerződéssel felvett új munkatársak ugyanazt a javadalmazást kapják, mint a régebb óta a vállalatnál dolgozók. Betanulásukat egy rövid tréninggel kezdik, majd élesben, tapasztalt kollégákat követve sajátítják el az ismeretek nagy részét, míg a sofőrök gyakorlati továbbképzést is kapnak.

A Tesco Online Bevásárlás első női kiszállítási asszisztense, aki korábban kozmetikus, pedikűrös és sminktetováló volt, szintén most lépett be a vállalathoz. „Mindenki nagyon kedves és segítőkész. Első nap egy kollégát kísértem, és néztem, mit hogyan csinál. Második nap pedig már beültem a volán mögé. Jó, hogy vezethetek egy ilyen autót, mindig is ki akartam próbálni. Szerencsés vagyok, hogy nem maradtam munka nélkül, és jó érzés, hogy segíthetek azoknak, akiknek az otthonaikban kell maradniuk” – összegezte tapasztalatait az áruházlánc új kollégája.

Az Ice Cube sofőrjei ezzel szemben már tapasztaltak az autós kiszállításban, hiszen 30 éve látják el 2,5 kilogrammos és 5 kilogrammos kiszerelésű jégkockákkal az ország különböző vendéglátóipari egységeit és a lakosságot. Ebben a szegmensben most jelentős kapacitásuk szabadult fel, amit a Tesco az együttműködés keretében az élelmiszer-házhozszállításban tud kamatoztatni. Az Ice Cube-tól érkező kollégáknak ugyanazoknak a minőségi és higiéniai követelményeknek kell megfelelniük, mint a tescós munkatársaknak. Ezért egy rövidített, de átfogó képzés során elméleti és gyakorlati oktatást is kapnak, beleértve a biztonságos szállítás és átadás szabályait - teszik hozzá.

„Ebben a nehéz időszakban fontos, hogy összefogjunk, és közös erővel ott segítsünk, ahol tudunk. Azért választottuk partnerként a Tescót, hogy minél több családnak megkönnyítsük az alapvető élelmiszerhez való hozzájutást, és ezzel is elősegítsük az otthon maradást. Jelen helyzetben kiemelten fontos az online rendelések házhozszállítása, ezért a lehető legtöbb kapacitásunkat erre összpontosítjuk, ami partnerünk rugalmasságának is köszönhetően jól összeegyeztethető az eredeti tevekénységünkkel” – mondta Ónodi Tamás, az Ice Cube Hungary ügyvezetője.