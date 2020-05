552 ezer kilogramm élelmiszert adott át a Tesco

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel működtetett élelmiszermentő programja a jelenlegi, megváltozott körülmények között is zavartalanul működik.

Az áruházlánc 2014 óta működteti áruházi élelmiszermentő programját, mára a hazai áruházak több mint 90 százalékából ajánlja fel jótékony célra az élelmiszer-felesleget. A Tesco a program elindításától április végéig összesen több mint 65 millió adag ételnek megfelelő mennyiségű, azaz 26 300 tonna adománnyal támogatta a rászorulókat.

„A kötelező távolságtartás, valamint az elmúlt hetekben bevezetett egyészségügyi és biztonsági előírások kicsit megnehezítették az új áruházak bekapcsolását a programba, azonban a munkatársaim, valamint az adományokat fogadó partnerszervezetek rugalmasságának köszönhetően sikerült gyorsan megszerveznünk a folyamatok „távvezérlését”. E-mailen osztottuk meg az érintettekkel a szükséges oktató anyagokat, információkat, a kapcsolattartást pedig a korábban megszokott személyes találkozásokról digitális megoldásokra váltottuk. Büszke vagyok rá, hogy a szokatlan körülmények sem bizonyultak legyőzhetetlen akadálynak, és így mostantól még több rászorulón segíthetünk” – mondta el Bérces Éva, a Tesco Magyarország élelmiszermentő programjának kidolgozója és vezetője. Az élelmiszermentés március és április folyamán többek között Pápán, Sopronban és Dunaharasztiban indult el.

A Magyar Élelmiszerbank és a partnerszervezetek visszajelzései alapján sokan kerültek már most is nehéz helyzetbe, az elkövetkező időszakban pedig a támogatásra szoruló családok számának növekedése várható. Éppen ezért jelent számukra nagy segítséget a Tesco áruházakból érkező rendszeres élelmiszer-adomány, amire most minden eddiginél nagyobb szükség van.