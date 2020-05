A MOL üzemanyagot biztosít a Heim Pál Gyermekkórház autóihoz

Mivel az április elején átadott járművek elsődlegesen az egészségügyi személyzetet, illetve a kórházak és a karitatív szervezetek bármely, a veszélyhelyzettel összefüggő feladatának ellátását segítik, a MOL - a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére - üzemanyagot biztosít az autókba, ezzel támogatva a gyermekkórházat.

Az április sajtótájékoztatón a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, Dr. Nagy Anikó elmondta, hogy az intézetet jelölték ki a koronavírus-fertőzött és fertőzésgyanús gyermekek kezelésére, ami mellett országos intézetként ellátják egyéb feladataikat is. Ez jelentős fizikai és mentális többletterhet jelent az egészségügyi dolgozóknak, sok kollégája nem is megy haza, ezzel is védve családját.

Az Intézet köszöni a MOL Magyarország felajánlását és a járványhelyzetben való példás részvételét.