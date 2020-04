A #kockarantén kampánnyal úgy segíthetsz másokon, hogy játszol

Játssz a gyerekeddel, hogy egy másik gyerek tanulhasson! címmel indított akciót a WLWYB (WE LOVE WHAT YOU BUILD), a hazai piac egyik legsikeresebb és leginnovatívabb startup vállalkozása.

A WLWYB (WE LOVE WHAT YOU BUILD) a hazai piac egyik legsikeresebb és leginnovatívabb startup vállalkozása #kockarantén néven indított új akciója több szempontból is hasznos lehet: egyrészt a játék leköti az otthon ülő gyerek energiáit és új feladatok elé állítja, másrészt megvásárlásával a szülők hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat is támogathatnak. A cég fejlesztői különleges LEGO® alkatrészgyűjteményt állítottak össze, amelyhez online fejlesztőkártyákat is mellékelnek azért, hogy minél szórakoztatóbb legyen a játék, vagy akár a közös építés az egész család számára. A csomag megrendelésével egy jó ügy mellé is áll a vásárló.

"LEGO® alkatrészekkel dolgozunk, és a világon egyedülálló piacteret üzemeltetünk egyedi, civilek által tervezett LEGO® készletek kereskedelmére" - mondja a cég projektmenedszere, Fógel Dorottya. - "Létrehoztunk egy akciót #kockarantén néven, amivel kétféleképpen akarunk segíteni a krízisben. Egy olyan válogatást állítottunk össze LEGO® alkatrészekből, amelyet a leghatékonyabbnak gondolunk és használunk a workshopunkban nagyon népszerű fejlesztő- és szórakoztatójátékhoz. Mivel most a workshopjaink szünetelnek, a foglalkozásokon használt kártyákat ingyenesen elérhetővé tesszük online. Ezekkel az alkatrészekkel és kártyákkal remekül tudnak játszva fejlődni a gyerekek, ami a szülőknek megnyugtató és egyúttal a halmozottan hátrányos családoknak is segítünk. A különleges LEGO® alkatrész gyűjtemény vásárlása után keletkező teljes profittal a hátrányos helyzetű diákok digitális tanulását támogatjuk. Így köt össze minket a játék a legnehezebb időkben."

Miről szól a kezdeményezés?

A koronavírus-járvány miatt az iskoláknak egyetlen hétvége alatt kellett átállniuk távoktatásra, amely a leszakadó régiók hátrányos helyzetű diákjainak oktatásában hatalmas törést jelent, okoseszköz hiányában képtelenek felzárkózni és lépést tartani. A WLWYB munkatársai elkötelezettek, hogy a járvány ideje alatt segítsenek azoknak, akiknek nagy szükségük van rá. Éppen ezért minden megvásárolt gyűjtemény után a teljes profitot a Balatoni Álomműhely Alapítvány részére adományozzák, akik a befolyt összegből egy Heves megyei kis faluban, Balatonban élő hátrányos helyzetű diákok számára biztosítják a távoktatásban való részvétel lehetőségét.

Az alapítvány immár két éve támogatja a tehetséges, de szegény sorsú gyerekek oktatását ösztöndíjprogrammal, edukatív programokkal, tárgyi adományokkal. A közel ezer lelket számláló kis faluban több halmozottan hátrányos helyzetű család él, akiknél az iskolák bezárásával az otthoni tanulás feltételei nem adottak. A WLWYB ezért vállalta, hogy minden eladott gyűjtemény után a profit teljes egészét támogatásként adományozza a Balatoni Álomműhely alapítványnak, akik digitális eszközök beszerzésével és internetelőfizetések vásárlásával gondoskodnak arról, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő gyerekek is be tudjanak kapcsolódni az online oktatásba.

"Mi LEGO® kockákon keresztül teremtünk boldogságot, fejlesztünk, szórakoztatunk és ezúttal összekapcsolunk. A program részeként megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az alkatrész válogatást megvásárló szülők gyerekei és a támogatás révén digitális eszközökhöz hozzájutó családok azonos korú gyermekei összekapcsolódjanak. Fontosnak érezzük kapcsolatot építeni gyermek és gyermek, szülő és gyermek, támogató és támogatott, város és falu között. A csatlakozás természetesen nem kötelező, teljesen önkéntes, de van arra lehetőség, hogy a támogató személyesen kövesse az adomány sorsát" - tette hozzá Fógel Dorottya.