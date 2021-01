Miután egy capitoliumi tüntetőt tényleg lelőttek, már azzal mentegetőzött, hogy azt nem is úgy gondolta, és magyarázkodásába még a fehér felsőbbrendűség témakörét is belekeverte.

Elszabadultak az indulatok a washingtoni Capitolium épületénél múlt szerdán tartott tüntetés során, a zavargásnak halálos áldozatai is voltak, köztük egy veterán katonanő, Ashli Babbitt. Őt az épületen belül lőtte le egy rendőr.

Azonban még a lövöldözés előtt történt az, hogy a Twitteren többen is azt írták: a rendőröknek erőteljesebben, akár fegyverrel kellene fellépniük a tüntetőkkel szemben. A nagy-britanniai LBC rádióadó egyik műsorvezetője, Shelagh Fogarty sem riadt vissza attól, hogy kifejezze véleményét. Ő azt írta egy olyan videóra válaszul, amelyen Trump-támogatók állnak szemben a rendőrökkel, hogy „lőjék le őket” - hívta fel a figyelmet az esetre a V4NA hírügynökség.

Fotó: Forrás: V4NA

Az egyszerű, de annál durvább bejegyzés sokakat felháborított, és ennek hangot is adtak. Fogarty ezután kezdett el mentegetőzni az interneten, például azzal, hogy ez az egész valójában a fehér felsőbbrendűségről szól. Szerinte ezek az emberek csak azért tudtak betörni a Capitolium épületébe, mert fehér a bőrük, és valójában senkinek sem kellene ott lennie. Többször bizonygatta azt is, hogy nem akarja, hogy bárkit is lelőjenek, jóllehet első posztja épp ezzel ellentétes véleményről tanúskodik.

Bloody hell — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) January 6, 2021

Shelagh Fogarty azzal is próbálta menteni magát és a kijelentését, hogy szerinte félreértették őt az emberek. Ráadásul szerinte, ha fekete bőrű tüntetők támadták volna meg a törvényhozás épületét, azokat is lelőtték volna.

Tweet from Shelagh Fogarty, LBC Propagandist.



Don’t remember her saying this when BLM & Antifa were burning businesses down & kicking peoples’ heads in during last summer’s rioting. https://t.co/g7dMFMkTII — Gerard Batten (@GerardBattenUK) January 6, 2021

Miután aztán kiderült, hogy egy tüntetőt ténylegesen lelőttek a Capitoliumban, már Fogarty is sajnálkozott, és úgy fogalmazott, hogy a posztja otromba volt.

Looks like it's gone. — Rabbi Mohammed Al-Christmas (@Ender1957) January 6, 2021

A sok panasz miatt az LBC rádióadó úgy döntött, hogy kivizsgálást indítanak a műsorvezető ellen. Shelagh Fogarty egyébként az indulatokat szító posztját azóta törölte, de többen is készítettek róla képernyőfotót, így nem tűnt el nyomtalanul.

Borítóképünk illusztráció