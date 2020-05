Adományozói oldallal teszi könnyebbé az állatotthonok helyzetét a PetChef

250 kilogramm eledellel is támogatott öt, a járvány miatt súlyos takarmányhiányban szenvedő állatotthont.

A koronavírus alapjaiban változtatta meg a hétköznapjainkat, de a járvány hatásai nemcsak minket, embereket sújtanak. A járvány miatt az állatmenhelyek is nehéz helyzetbe kerültek – erre a Magyar Állatvédők Országos Szövetsége közleményben hívta fel a figyelmet: az állatvédelmi civil szervezet által fenntartott menhelyek korábban közkonyhák (pl. iskolák, óvodák) ételmaradékaiból oldották meg az állatok etetését, ez azonban teljesen ellehetetlenült mostanra. Emellett pedig az is nehezíti a civil szervezetek társadalmi munkáját, hogy a rendezvények és az adománygyűjtések gyakorlatilag teljesen megszűntek az elmúlt időszakban, illetve az örökbeadást és az ideiglenes befogadást is át kellett szervezniük.

Ebben a helyzetben igyekezett segíteni a PetChef és az ACG Reklámügynökség, amelynek csapata létrehozott egy olyan támogatói felületet , ahol az adományozók meghatározhatják, hogy mennyi eledellel kívánják segíteni a kiválasztott menhelyet. A PetChef pedig minden felajánlást megdupláz

Emellett pedig öt állatmenhely – a Vigyél Haza Alapítvány, a Rex Kutyaotthon Alapítvány, a Budaörsi Állatmenhely, a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány és a Noé Állatotthon – négylábú lakóit támogatták 250 kilogramm, mintegy 600 adagnak megfelelő kutyaeledellel. „Az eledeleink gyártásánál is kiemelt szerepet kap, hogy a kutyák számára a legjobb életminőséget tudjuk nyújtani. Nem minden állat szerencsés, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy segítsünk mindazoknak, akik hátrányos helyzetben vannak. Szívügyünk ez a kezdeményezés, nagyon megható élmény volt személyesen ellátogatni a menhelyekre, ugyanakkor kiemelt célunk volt, hogy ne csak egyszeri hozzájárulást biztosítsunk" – tette hozzá Grim Dániel, a PetChef egyik alapítója.

„Mindig szívesen állunk olyan kezdeményezések mellé, amelyek valamilyen nemes célt szolgálnak, a mostani járványügyi helyzetben pedig kiemelten fontosnak tartjuk, hogy segítsük a rászorulókat, így nagy örömmel fogtunk össze a social és content divíziónk egyik ügyfelével, a PetCheffel, hogy a menhelyeken élő állatok és az ott dolgozók helyzetét próbáljuk meg könnyebbé tenni" – mondta Bujdosó Bianka, az ACG integrációs és social media igazgatója.