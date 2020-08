Az üzleti szektor is beszáll az életmentő projektbe

Úttörő projekt indult az Óbudai Egyetemen, melynek célja egy csoportos ellátásra is alkalmas lélegeztetőgép kifejlesztése. A berendezéshez szükséges fejegység vezérlésének megtervezéséhez és létrehozásához támogatást nyújt a GANZ KK és a Schneider Electric is.

Világszerte életek százezreit mentették meg az elmúlt hónapokban a lélegeztetőgépek és az őket működtető egészségügyi dolgozók, és az Óbudai Egyetemen indult különleges fejlesztés új szintre emelheti ezeket a berendezéseket. Az intézmény projektjének célja, hogy mobilis, mostoha körülmények között is működőképes és egyszerrre akár több tucat beteget is kiszolgáló lélegeztetőgépet hozzanak létre.

A rendkívül összetett fejlesztési munkát, melynek eredményeként a világon egyedülálló berendezés jön létre az üzleti szektor több szereplője is támogatja. „Az Óbudai Egyetem hallgatójaként hallottam a projektről és felvettem a kezdeményezővel a kapcsolatot, hogy miben tudnék segíteni. Az egyeztetések végén a lélegeztetőgép ventilátorainak működését vezérlő fejegység megtervezését, illetve elkészítését vállaltuk a GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.-nél, a felajánlásunk értéke mintegy ötmillió forint. Ezt követően több partnerünket is megkerestük, hogy tudnák-e támogatni a projektet és a Schneider Electric villamossági szerelvényekkel, a BPS pedig szünetmentes táp felajánlásával szállt be” - számolt be az együttműködésről Jeruska Árpád, a GANZ KK projektvezetője, műszaki előkészítője.

„Nagy örömmel veszünk részt ebben az úttörő kezdeményezésben, ami rengeteg ember életét mentheti meg a jövőben. A Schneider Electric többek között védelmi készülékekkel, energiaelosztási termékekkel, frekvenciaváltóval és jelzőkészülékkel járul hozzá a csoportos lélegeztetőgép megvalósulásához, összesen mintegy 2,7 millió forint értékben” - mondta el Hargita Péter, a Schneider Electric marketing igazgatója.

Az Óbudai Egyetemen fejlesztett csoportos lélegeztetőgép egyszerre akár 50 beteg légzését is tudja segíteni. A berendezést úgy alakítják ki, hogy speciális körülmények között is alkalmazható legyen. A koronavírus-járvány során több példa is volt arra, hogy nagy óceánjárók vagy hadihajók fedélzetén terjedt el a betegség, az új eszköz a tervek szerint ilyen és ehhez hasonló környezetben is bevethető lesz.

A speciális lélegeztetőgépnél két-két ventilátor gondoskodik majd a levegő befújásáról, illetve kiszívásáról, az ehhez szükséges fejegység vezérléséről gondoskodik majd el a piaci szereplők felajánlásaiból összeálló megoldás. A tervek szerint augusztusban indul a vezérlőegység összeállítása.

Azt egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy mikorra készül majd el a csoportos lélegeztetést lehetővé tevő berendezés, erre valószínűleg a jövő évig kell még várni.