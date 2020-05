A mémek legalapvetőbb tulajdonságai közé tartozik, hogy azonnal és jellemzően iróniával reflektálnak az aktuális eseményekre. Napjaink meghatározó eseménye kétségtelenül a COVID-19 járvány, amely az emberek mindennapjain túl a mémek „világát” is uralja. De milyen tükröt tartanak elénk, hogyan mutatják a nemzedékek együttműködését a mémek? Ennek jártunk utána!

A #kommlab (Budapesti Corvinus Egyetem) csapata a Magyarországon megjelent első hivatalos fertőzött esettől számítva egy hónapon keresztül (2020. március 4. és április 4. között) figyelte azokat a fotó és videó alapú mémeket, amelyek a vírus legveszélyeztetettebb korosztálya, pontosabban a 65 év feletti Baby Boom generáció és a koronavírus kontextusában készültek.

A kvalitatív tartalomelemzés módszer segítségével összesen 122 mémet vizsgáltunk, amelyből 82 fotó és 40 videó alapú mém került górcső alá. Facebook, Instagram és a TikTok közösségi felületeiről kerültek begyűjtésre a tartalmak, amely esetében fontos kiemelni, hogy a videó alapú mémek szinte kizárólag a TikTok-ról származtak. A mémeket az alapján kategorizáltuk, hogy azok üzenete mit tartalmaz, mire utal. Mindezek mellett egy olyan perspektívából is vizsgáltuk az összegyűjtött adatokat, hogy a 2019-ben nagy hangsúlyt kapott „OK Boomer” jelenség visszaköszön-e valamilyen formában.

Kép alapú mémek

Az első főcsoporton belül öt darab kategóriát alkottunk, amelyek a következők: animációk újragondolása, generációs különbségek, maradj otthon, sötét humor, vásárlás.

Mindegyik kategórián túl több alkategória is kialakult, többek között olyanok, mint: filmes utalások, Győrfi Pál vagy a nyugger.

Érdekes volt megfigyelni, hogy valamilyen animációs meséből származó jelenetet kiragadva is született néhány mém, amelyek közül a vizsgált időszak alatt 12 darabot sikerült összegyűjteni. Előkerült a Spongyabob, Simpson család és a Tom és Jerry is.

A jelen szituációból fakadóan, életünkben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kap a vásárlás és a televízióból felénk érkező, a vírus terjedésének lelassítását szorgalmazó fontos mondat, a „Maradj otthon”. Párhuzamba vonva a vásárlás tevékenységének és az említett üzenetnek a népszerűségét, tulajdonképpen ugyanez a mémek esetében is felfedezhető. A vásárlás és a maradj otthon két nagy kategóriája volt a kép alapú mémek legsikeresebb csoportja, hiszen az összegyűjtött képek több mint a fele ezen csoportokban koncentrálódott. Mindkettő esetében előkerültek a filmes utalás és a nyugger alcsoportok, amelyek a kép alapú mémek tekintetében a legnépszerűbb alkategóriák voltak. A vásárlás kontextusában gyakori humorforrás volt a 9-12 óráig tartó idősáv, amely a 65 év felettieknek biztosít vásárlási lehetőséget a járvány idején. Természetesen nem mehetünk el a Győrfi Pál alcsoport mellett sem, hiszen az ő neve és megjelenése tulajdonképpen már összeforrt a „Maradj otthon” szlogennel, így meglehetősen gyakori eset volt, hogy az ő arca jelent meg a mémeken, amelyek többsége értelemszerűen a „maradj otthon” kategóriába kerültek.

További két nagy csoportot hoztunk létre, azonban az ezekbe tartozó mémek száma eltörpül az eddigiek mellet.

A generációs különbségek csoport mindössze 3 mémet tartalmazott, de fontos elmondani, hogy ebben az esetben került elő az egész kutatás során az egyetlen olyan mém, amelynek üzenetében kifejezetten felfedezhető az „OK Boomer” jelenség.

A sötét humor kategóriába 5 tartalmat soroltunk, mivel látva ezeket, elsőre a meghökkenés, mintsem a nevetés jut eszünkbe és szinte kivétel nélkül a halálra utaltak, hol direkt, hol kevésbé direkt módon. Az egyik ilyen mém a távolságtartást helyezte fókuszba, azzal kapcsolatban, ha az idősek nem tartják be a másfél métert, akkor nagy esélyük van másfél méterrel a föld alá kerülni.

Videó alapú mémek

A második fő kategóriában három csoportot alkottunk: időseket parodizáló videók, maradj otthon, sötét humor.

Ahogyan a kép alapú mémek esetében úgy itt is születtek további alkategóriák, amelyek szintén hasonlóan alakultak, mint a képeknél: filmes utalás és vásárlás.

Az időseket parodizáló videók csoportban a fiatalok egyértelműen lázadó szelleműnek állítják be az időseket, akiket legtöbbször valamilyen jelzésértékű ruhadarabban játszottak el, például egy fejkendő segítségével. Érdekes megfigyelni, hogy a parodizálás középpontjában legtöbbször a szabályokat figyelmen kívül hagyó és az utcára igyekvő idős honfitársaink kerültek.

A maradj otthon kategória a videó alapú mémek esetében is előkerült. Természetesen ebben a csoportban is megjelentek olyan tartalmak, amelyek során a fiatalok parodizálás útján mutatják be az időseket, de ezek esetében nagyobb hangsúlyt kap a „Maradj otthon” szlogen. Ide soroltuk Győrfi Pál és fia, Győrfi Dániel által készített videós mémet is, amellyel azóta több médium is foglalkozott.

Továbbá alkategóriaként a vásárlás is megjelenik, amely láthatóan egy visszatérő téma a képek és a videók esetében egyaránt.

A sötét humor nagyobb kategóriaként csakugyan előkerült és a képekhez hasonlóan kevesebb tartalom jelenik meg ebben a csoportban, azonban itt a halálra való utaláson túl az agresszió is megjelent, mint jellemző. Az agressziót az Indul a bakterházból kiemelt jelenettel prezentálja a mém, hiszen a videón ez a felirat olvasható: „Kormány: kérjük az időseket maradjanak otthon! Bendegúz:” a videóban Bendegúz bottal veri meg az anyós szerepében levő Horváth Terit, ezzel utalva arra, hogyan „kell” hazakergetni a korlátozásokra legyintő időseket.

A kép és a videó alapú mémek üzenetei iróniával fűszerezve, abszolút kritikus módon viszonyultak az idős társainkhoz. Szükséges kiemelni, hogy a videós mémek esetében a parodizáció nagy népszerűségnek örvendett, azonban a képekkel összehasonlítva nem jelentek meg jelentős mértékben animációs vagy Győrfi Pállal kapcsolatos tartalmak. Továbbá az a következtetés is levonható az egy hónapos kutatásból, hogy a különböző kormányrendeletekkel együtt jelentek meg a mémek.

Több esetben érzékelhető, hogy az idősek felelőtlenségére hegyezték ki a készítők a mémek üzenetét, azonban „OK Boomer” jelenség egy esetben volt felfedezhető. Az idősek lázadását bemutató tartalmak esetében megfogalmazódott bennünk egy gondolat, ami az „OK Boomer” szellemiség fordítottját jelenti. Mit is értünk ez alatt pontosan? Azt feltételezzük, hogy ebben a helyzetben valóban felszínre kerül az idősek részéről olyan viselkedés, amikor legyintenek a fiatal generációra, akik valóban segíteni akarnak. A nagymamák, nagypapák sokszor arra hivatkozhatnak, hogy ők mennyi mindent megéltek, miért pont ez a láthatatlan ellenség fenyegetné őket. Lehetséges, hogy ez is közrejátszik abban, amire a számos ironikus, gúnyos vagy kritizáló mém reflektál. Hagyják őket a fiatalok, ne oktassák ki őket. Olyan, mintha ez a fordítottság az „OK NonBoomers” jelenség lenne a részükről.