A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum digitális terében sétálva (böngészve) az is könnyen talál magának érdekes tartalmakat, akinek egyébként nincs kapcsolódási pontja a vendéglátóiparral és a kereskedelmi szakmával.

A vendéglátóipar a koronavírus okozta válság által egyik legsúlyosabban érintett terület. Mivel a vendéglátóhelyek, éttermek és bevásárlóközpontok egy része teljesen bezárt, maradékuk pedig csak korlátozottan működik, érdemes otthon egy házhoz rendelt jó ebéd vagy éppen sör társaságában megtekinteni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum által kínált digitális tartalmakat.

Járd be a múzeumot a kanapédon ülve!

A digitális tér weboldalán különböző színes anyagok kaptak helyet, megtekinthetőek a gyűjtemények, kiadványok, de virtuális kiállításokat is találunk.

A múzeum állandó kiállítását az utcafrontról indulva, különböző állomásokra ugrálva tekinthetjük meg, miközben az egeret mozgatva 360 fokos rálátásunk nyílik az épület belsejére és a díszes termekben található történelmi tárgyakra.

A tematikus kiállítások között a sör történetéről, a szerzetesek étkezési szokásairól és a jazz zenéről szóló kiállítási anyagok között válogathatnak a digitális múzeum oldalára látogatók. A virtuális kiállítások fotókon vagy 360 fokos digitális terekként tekinthető meg, ami különösen érdekessé teszi a nézelődést. A sörről szóló anyaghoz ezenkívül izgalmas leírások is tartoznak, melyekből többek között az is kiderül, hogy a pech szó eredeti jelentése a söröshordó belső bevonatát képező szurok volt de az is, hogy 0.4l sör a régi mértékegység szerint egy meszely, azaz fél itce.

Tanulj és taníts a múzeum által összeállított ingyenes tananyagokból

A digitális múzeumban lehetőség nyílik az általános műveltség fejlesztésére feladatok megoldása révén, de akár az iskolai program részeként is alkalmazhatóak a múzeumpedagógia link alatt található anyagok. A játékos feladatok megoldása előtt érdemes megnézni a múzeum által szerkesztett 6-7 perces videókat is, hiszen ezek segítenek megtalálni a helyes válaszokat és a tudás elmélyítésében is fontos szerepet játszanak.

Az igényes videókat nézve úgy érezhetjük, hogy egy komplett tárlatvezetésen veszünk részt, vagy éppen valóban a régi Pest-Buda poros utcáin sétálgatunk, hiszen a humort sem mellőző előadásokhoz ritkán látott városi fotók, rajzok és múzeumi tárgyakról készült fényképek is társulnak. Az anyagok az előadásmód miatt könnyen emészthetőek és érzékletesen mutatják be az egyes témákat. Az oktatási anyagok között egyébként található kifejezetten a kereskedelmi szakiskolások részére készített videó és feladatsor is, melyben a kereskedelemtörténet egy kis szegmensében merülhetnek el az érdeklődők.

Egyéb érdekességek

A következő hetekben a múzeum szakmai blogján minden héten új tartalom jelenik meg. A blogbejegyzésekben szó esik a háttérben zajló aktuális projektekről, kiállításokról, valamint a múzeumban dolgozók saját kutatásairól is tájékozódhatnak az olvasók.

A digitális formában is elérhető kiadványok között egészen a 70-es évekig visszamenőleg megtekinthetők az évkönyvek, a sorozaton kívüli kiadványok kategóriában pedig több témával kapcsolatos írásokat is megtekinthetünk, például plakáttörténeti publikációkat, a fagylalt történetéről szóló szakcikket, de akár a babakereskedelemről is találhatunk itt érdekes olvasmányt.