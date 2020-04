Digitális eszközökkel segíti a leginkább rászorulók oktatását a Huawei

Magyarországon számos diák digitális eszközök hiányában egyáltalán nem, vagy csak rendkívül korlátozott módon tud részt venni a koronavírus-járvány miatt otthoni keretek között zajló oktatásban. Különösen nagy problémát jelent az eszközök és az infrastruktúra hiánya az elmaradottabb térségekben az egyébként is mélyszegénységben élő családok gyermekeinél.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által indított Digitális Összefogás akció keretében, a Digitális Jólét Program(DJP) koordinálásával a Huawei Technologies Hungary ötven készüléket ajánlott fel az Ózdon tevékenykedő Van helyed! Alapítványnak. A szervezet többek közt két évtizede segítia 7 és 20 év közötti,jelenleg 89 – mélyszegénységben élő tanuló iskolai integrációját és tanulmányi haladását, illetve újabban már magzati kortól kezdve, a kismamák bevonásával támogatja ahátrányos helyzetű helyiek társadalmi integrációját. Összesen 53 család 316 családtagját támogatják különböző módokon. A diákokat és családjaikat sokféleképp, olykor gyógyszerrel, buszjeggyel, élelmiszerrel is segítik, hogy megmaradjanak az iskolarendszerben és szakmát szerezhessenek.

Számos családban egyetlen mobiltelefon vagy egyéb informatikai eszköz sincsen, ezért az alapítvány által támogatott gyerekek, fiatalok eddig nem, vagy csak korlátozottan tudtak becsatlakozni az online oktatásba. A Huawei felajánlásának köszönhetően a diákok így nem esnek ki a tanulásból, nem kell parkolópályán várakozniuk vagy hétfőnként elmenniük az iskolába a papíralapon átadott feladatokért. A tanulókat patrónusaik segítik majd abban, hogy az új eszközökkel – amelyeket a DJP közreműködésével mobilinternettel is elláttak – minél előbb fel tudják venni az online tanulással a lépést.

„Sok évi munkával elértük, hogy minden patronáltunk most bizonyítványt, végzettséget szerez, nincs lemorzsolódó diák, sőt néhányan budapesti gimnáziumba, középiskolába járnak” – emelte ki Bódis Krisztina, a Van Helyed! Alapítvány létrehozója. Hozzátette: „a gyerekek azért küzdenek, hogy jobban éljenek, mint a szüleik. Ők azok, akik megtörik a mélyszegénység körforgását a családjukban”.

William Wu, a Huawei Technologies Hungary igazgatója hangsúlyozta, hogy az alapítványnál és patronáltaknál tett személyes látogatások megérintők és egyben felemelők, reményt adók voltak. A digitális esélyegyenlőség megteremtése a vállalat régi célkitűzése, ennek érdekében indították el tavaly a fiatalokat és a gyermekgyógyászat betegeit digitális eszközökkel támogató „Tech for All – 1000 Álom” programot is. S ennek létjogosultsága a látogatások után csak további igazolást nyert - tette hozzá.

A társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, korábbi emberi erőforrásokért felelős miniszter, Balog Zoltán köszönetét fejezte ki a Huawei adományával kapcsolatban, mivel a felajánlás lehetővé teszi a mélyszegénységben élők digitális oktatásba való bevonását. Az okos eszközök nélkül olyan lemaradásban lenne részük, amelyet semmivel sem lehetne pótolni, emelte ki a miniszterelnöki biztos.

Az elmúlt négy hétben a Digitális Összefogás akció (https://digitalisjoletprogram.hu/) keretében, mintegy 30 milliárd forintnyi felajánlás érkezett a magyarországi gazdasági szereplőktől, amelyek elsődlegesen a tanárokat, a diákokat, az iskolákat, a tankerületeket, a szülőket, a munkavállalókat és a munkaadókat, illetve a járvány legveszélyeztetettebbjeit, a 65 évnél idősebb állampolgárokat segítik – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese.

A Digitális Összefogás akciót az ITM hívta életre a koronavírus okozta veszélyhelyzet leküzdésének támogatására. A program célja, hogy a digitális ágazat szereplőinek felajánlásaival, a Magyarországi 5G Koalíció, a Mesterséges Intelligencia Koalíció, a Hírközlési Érdekegyeztetési Tanács (HÉT), az IVSZ Szövetség a Digitális Gazdaságért, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), valamint az Infotér (Informatika a Társadalomért Egyesület) részvételével a magyar polgárokra nehezedő terhek, a digitalizáció adta lehetőségek kiaknázásávala Digitális Jólét Program keretében a DJN Kft. koordinációjában csökkenjenek.