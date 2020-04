Keve Márton, az ötletgazda, mesterségét tekintve szakács. Magyar-brit állampolgár, tizenkét évnyi világjárás után tért haza, hogy itthon kamatoztassa tudását, amikor közbeszólt a koronavírus-járvány. A mesterség, a helyszín, és a híres brit jótékonykodási attitűd azonban megmaradt: ezek hívták életre az Etesd a dokit! civil kezdeményezést, mely egészségügyi dolgozók étkeztetését vállalja, a pandémia idején.

“Magyarországra hazámként tekintek, ironikus, hogy épp akkor jöttem vissza, amikor ez a járvány elkezdődött” - kezdett bele Márton a történetébe, hozzátéve, hogy már a szerződést is aláírta az Easy Wine vezetőségével, amikor kiderült, hogy be kell zárni a helyet. Mivel már lajstromba vették az új szakácsot, a tulajdonos felajánlotta a konyha használatát, és hogy kedvére kísérletezzen. Hamar kiderült, hogy az egészségügyi dolgozókat fogja leginkább leterhelni a pandémia; ekkor jött az ötlet és határozta el Marci, hogy nekik fog főzni, akinek a neveltetéséből is fakad az önkéntességre való hajlandóság. Elsőként Jókuti Andráshoz - Világevő blog - fordult, aki azonnal beleállt a történetbe. Ő hozta létre a Facebook-csoportot is, majd amikor önjáróvá vált a projekt, háttérbe vonult.

- magyarázta Keve Márton, aki elmondta, hogy a Menedékház Alapítvánnyal és a Budapest Bike Maffia csapatával is kapcsolatban állnak. “Az öt fős alapcsapat döntéseiben részt veszek, de elsősorban azonban négy másik szakáccsal együtt főzök,“ - tette hozzá Márton, akitől megtudtuk, hogy az ételeken túl a munkaerő-felajánlást is koordinálják és pénzt ugyan nem kezelnek, de a kapcsolódó alapítványok révén vásárolnak alapanyagot.

“Ideális esetben erre a kezdeményezésre egy idő után már nem lesz szükség, de a kezdeményezés alapgondolata mentén később - akár egy másik krízishelyzet esetén, akár általános jótékonykodás keretében - továbbhaladhatunk. Nagyon nagy tudásanyagot halmoztunk fel, és rengeteg tapasztalatot szereztünk. Akár arról, hogy hogyan kell egy ilyen csapatot működtetni, akár arról, hogy hogyan lehet megszervezni az adományok útját a felajánlótól a fogadó félig, vagy arról, hogy viselkednek az emberek – így mi is - válsághelyzetben" - magyarázta, hozzátéve: aki természetesen nem mindig azokat az alapanyagokat kapja, amire szakácsként szüksége lenne.

“A Szent László Kórházzal kezdtünk, mostanra bővült a kör, megtanultuk, hogy melyik intézménynek nagyobb a személyzete hétvégén, hol van szükség az ételeinkre, megszoktuk, hogy dinamikusan változik a helyzet és hogy erre hogyan reagáljunk. A munkánk gyümölcse az, hogy valaki örül annak, amit megfőztünk"– fogalmazott Márton, hozzátéve: mostanában inkább húsmentes menüt készít, mert eleinte kevesebb húsos felajánl érkezett, így idővel azt vette észre, hogy vegetáriánus menüt főz. A visszajelzés pedig az volt, hogy: jé! hús nélkül is lehet ilyen jót enni?

A szakács szerint az egyik legfontosabb üzenet az, hogy azok, akik az egészségünkre vigyáznak, egészséges ételt esznek, valamint, hogy a visszafogott étkezés elkerülhetetlen.

Drégelyi Xénia közgazdász, a multik világából érkezett a Borganikába. Őrülten felpörögve mesél arról a hatalmas logisztikai feladatról, amit a projekt team tagjaként Pancsovay Zitával végeznek. Zita szintén multis környezetből váltott, kontrollerből pályamódosítással lett a Borganika gourmet-séfje. Most azt mesélik, hogy egy multicég tíz évnyi szervezeti válságaival, problémáival szembesültek, mindössze három hét alatt.

A napjuk az előző éjjel kapott e-mailek, Facebook-üzenetek feldolgozásával kezdődik, komoly logisztikai feladatot jelent, hogy az Etesd a dokit kezdeményezéshez sok cég és gasztro vállalkozás is csatlakozott étel felajánlásokkal, így a háttércsapat a kapcsolódó vállalkozások ételeinek kiszállítását is szervezi. Farkas Kata, - ő civilben Márton barátnője – a szervezési feladatok mellett a kiszállításban is részt vesz, Serfőző Márta - Serfőző Gluten Free Bakery -, Xénia és Zita tartja a logisztikai és adminisztrációs frontot.

"Mivel láthatóan ez egy sokkal súlyosabb válság, mint amire korábban számítottunk, és ez megmutatja a szociális hálón tátongó lyukakat is, valószínűleg kibővítjük a támogatotti kört olyan csoportokra, ahol napi egy étkezés is gondot okoz. Előre gondolkozunk, talán ezt is a multis háttér teszi” - mondja nevetve Xénia, aki szerint megbízhatóak, és szavahihetőek a felajánlók.

“Startup szemszögből nézve is viharsebességgel fejlődünk: az Easy Wine Budapest konyhája mellett szükségessé vált további konyhák bevonása a főzésbe, és bár az elosztóközpont továbbra is itt van, a produktivitás a napokban megkezdődött a Borganikában is, és további éttermekkel is zajlanak már az egyeztetések a főzés beindításáról, tehát bővülünk" - mondja Xénia.

A szállítást saját erőből, és szintén támogatói felajánlásokkal oldják meg, az ételek csomagolásához többségében lebomló, környezetbarát csomagolóanyagot használnak, melyeket az őket támogató csomagolóanyag forgalmazó cégek bocsátanak a rendelkezésükre.

“ Az első időszakban csak a COVID-os betegek ellátásával foglalkozó egészségügyi dolgozók számára szállítottunk, mostanra ez megváltozott. Egyszerűen nem mondhattunk nemet a minket megkereső intézményeknek csak azért, mert náluk nincsen vírusfertőzött beteg. Sajnos a Budapesten kívüli intézményekre nem jut energia, azt a szegmenst nem tudjuk lefedni, erre jó lenne még valamit kitalálni” - magyarázta Pancsovay Zita, hozzátéve, hogy váratlanul sokat tanultak, de nem csak a világjárványról: a tizenhat óra munkával elkerülik, hogy bekattanjanak otthon, ugyanakkor eufórikus érzés másokon segíteni. A megszerzett kapcsolatok, a felépült csapat is fennmarad, és már keresik az új lehetőséget arra, hogy hogyan tudnának tovább együtt dolgozni a járvány utáni időszakban.