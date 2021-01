Most a budapesti hajléktalanok helyzetéről közölt riportot sok-sok csúsztatással és valótlan állítással az SVT.

Vasárnap a magyarországi hajléktalankérdést vette nagyító alá a svéd állami SVT csatorna. Az összeállítás azonban már a felvezetőjében is hamis állításokat fogalmazott meg, ezek szerint hazánkban növekszik a munkanélküliség, és emiatt egyre több a kilakoltatás, így egyre több a fedél nélküli is. Azt is állították, hogy a hajléktalanság önmagában is bűncselekmény Magyarországon - hívta fel a figyelmet az esetre a Magyar Nemzet.

Az SVT tudósítójának két budapesti hajléktalan arról panaszkodott, hogy nem tudnak hol aludni, mert a rendőrök elzavarják őket, szállóra pedig nincs pénzük. A magyar hajléktalanellátásban egyetlen "üdítő" kivételt talált a riporter, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség szállóját, ahol szerinte azért különleges az ellátás, mert többek között ingyen fogadják az embereket.

A hangosan kormánykritikus Iványi Gábor vallási szervezete által fenntartott intézménybe – az összeállítás alapján – bárkit befogadnak, nem kell sem józannak lennie, sem két darab negatív koronavírusteszttel rendelkeznie - mutat rá a Magyar Nemzet cikke.

A riportban még megszólal a Város mindenkié nevű civil szervezet szintén hajléktalan aktivistája, aki szerint azért emelkedett harmadával a munkanélküliség, mert bezártak a vendéglátóhelyek és megszűnt a turizmus. Hogy az információ honnan való, nem derül ki.

Bár a svéd fősodratú média, így a közszolgálati televízió is általában baloldali véleményformálóktól tájékozódik, a szintén baloldali budapesti városvezetést nem faggaták ki a hajléktalanellátásról - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet írása, hozztéve: a tények is hidegen hagyták a médiumot. Példaként említi, hogy

A svéd tévériportot bemtató cikk szerint Svédországban általános a lakáshiány, 2020-ban az ország 290 járása közül 212-ből azt jelentették, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő számú otthon. Ha valaki nem tud saját tulajdonra szert tenni, vagy nem akar eladósodni harminc–ötven (!) évre, rendkívül nehezen jut lakáshoz még akkor is, ha stabil munkahellyel rendelkezik.

Svédországban a lakások jelentős része bérlakás, de például Stockholmban akár tíz–húsz évet is sorba kell állni egy bérleti jogért. Albérletet is nehéz kapni, ugyanis legtöbb esetben a saját tulajdon kiadása is engedélyhez kötött(!), amit általában egy-két évre adnak meg a demokrácia fellegváraként emlegetett skandináv országban - olvasható a Magyar Nemzetben, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy a narrációban a riporter hangulatkeltő módon megemlíti, hogy Budapesten ötszáz lakás áll üresen, miközben ezrek élnek Budapest utcáin. Arról ugyanakkor nem beszél, hogy a 2017-es népszámlálás szerint Svédországban 33250 hajléktalan van, ez a szám pedig 2011-hez képest jelentős növekedést mutat, ami a Stockholms Stadsmission nevű civil szervezet szerint Svédország egyik legkomolyabb problémája.

Borítókép: A svéd állami tévé riportere egy budapesti hajléktalannal beszélget (képernyőfotó)