Folytatódik a közösségi támogatások szervezése a Fordnál

A bejelentést egy korábbi közlemény előzte meg, amelyben a vállalat arról tájékoztatott, hogy március 19-től több hétre ideiglenesen felfüggeszti a gyártást a Ford legfontosabb kontinentális európai üzemeiben, valamint március 23-tól leállítja a termelést az Egyesült Királyságban a Bridgend és a Dagenham motorgyárakban. Ugyanakkor a vállalat legalább április 27-ig ideiglenesen felfüggeszti a Valenciában folytatott tevékenységét.

"Fontos, hogy munkatársainkat a lehető legegyértelműbben tájékoztassuk arról, meddig áll majd fenn a jelenlegi helyzet" - nyilatkozta Stuart Rowley, a Ford Európa elnöke. "Reméljük, hogy a következő hónapban javul majd a helyzet; ám a munka újrakezdésével kapcsolatos terveink továbbra is a mindenkori feltételektől és az adott országok kormányainak rendelkezéseitől függnek."

A Fordnak a gyártás újraindításáról szóló terveit jelentős mértékben befolyásolják a következő hetek járványügyi eseményei, az adott időben érvényes országos szintű korlátozások, a beszállítók rendelkezésre állása és a márkakereskedői hálózat működésének lehetőségei.

A termelési tevékenységeket biztosító munkatársak, illetve azok számára, akik továbbra is fontos szerepet töltenek be a gyártással nem foglalkozó létesítményekben és távolról végzik a munkájukat, továbbra is fennmarad a jelenleg fennálló munkarend.

Ugyanakkor a Ford és dolgozói számos olyan kezdeményezésben vesznek részt Európa-szerte, amelyek a koronavírus (COVID19) terjedésének fékezését szolgálják, támogatva az országos szintű projekteket és a közösséget segítő tevékenységeket.

A vállalat számos nonprofit és civil szervezettel működik együtt, egész Európában segítséget nyújtva a helyi közösségeknek. A Ford Alapítvány ezen a héten ismertette új globális kezdeményezését, aminek révén a Ford munkatársai támogathatják hat európai ország jótékonysági szervezeteit - írják.