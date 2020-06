Időseknek adományozott maszkokat a Fesztiválzenekar

A Budapesti Fesztiválzenekar novemberre kínai turnét tervez, pekingi partnerük, a Wu Promotion pedig az együttműködés keretében 1800 maszkot adományozott az együttesnek. „Azt kívánjuk, hogy a zenekar minden tagja legyen biztonságban és maradjon egészséges, a maszkokat pedig azoknak küldjük, akiknek a legnagyobb szüksége van rá” – írta Jiatong Wu, a produkciós cég vezetője. A Fesztiválzenekar vezetősége úgy döntött, a főváros lakosságának legveszélyeztetettebb tagjait látja el maszkokkal, az átadásra pedig egy rövid zenei produkcióval is készültek a zuglói idősotthon lakóinak.

Erdődy Orsolya, a Fesztiválzenekar menedzser-igazgatója úgy fogalmazott: „Évek óta nagyon szoros viszonyt ápolunk az ország, és főleg Budapest idősotthonaival – több mint 100 otthonban koncerteztünk már ingyenes Közösségi Heteink során. Minden alkalommal szívbe markoló látni, mennyit ad az élő zene és a személyes találkozás az idős, beteg embereknek. Szinte lehetetlen könnyek nélkül végigülni egy ilyen koncertet. Úgy éreztük, ezekben a nehéz hónapokban sem szeretnénk elengedni az idősek kezét, és ha teljes koncertet most még nem is adhatunk, a maszkok átadását is élő muzsikával tettük teljessé.”