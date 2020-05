Ingyenes pszichológiai tanácsadást indít az NN Biztosító

Még a legstabilabb párkapcsolatokat is kikezdheti a kényszerű összezártság, miközben az egészségügyi és anyagi rizikók a félelmeket táplálják – a koronavírus-járvány a mentális egészségünket is jócskán próbára teszi az egészségügyi és gazdasági kihívásokon túl. Nő a belső feszültség, a szorongás, a szeretteink, az egészségünk, a megélhetésünk miatti félelemérzet. Ezeknek a szorongásoknak a feloldásában, kezelésében kíván segítséget nyújtani az NN Biztosító, a Pro Psychologia Alapítvány és az ELTE Pszichológiai Intézete által elindított új kezdeményezés. Az Üljünk le egy szóra! arra buzdít mindenkit, hogy tegyük fel kérdéseinket, dolgozzuk fel azokat a belső feszültségeket, amelyek most a legtöbbünkben fokozottan vannak jelen.

„Az ilyen nehéz, extrém kihívásokat tartogató időkben még inkább felértékelődik a biztosítók társadalmi szerepe, ezért kötelességünknek tartjuk, hogy az alaptevékenységünkön túlmenően is valamilyen módon segítsünk a problémák leküzdésében. Mivel a jóllétünkben legalább olyan fontos a mentális, mint a fizikális egészségünk, a nagy, mély beszélgetések fontosságát korábban is hangsúlyoztuk, a mostani helyzetben viszont még inkább elengedhetetlen, hogy segítsünk egymásnak, illetve képesek legyünk segítséget kérni” – mondta Baranyai Dávid, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, az NN Biztosító külön programot indít munkatársai számára, amelynek keretében a kollégák egy lelki segítséget nyújtó call centert kereshetnek fel kérdéseikkel és problémáikkal, és segítséget kaphatnak a kialakult helyzethez való sikeres alkalmazkodásban.

„Mivel a mostanihoz hasonló helyzetekben még nagyobb a mentális problémák kialakulásának veszélye, minden eszközt meg kell ragadnunk a segítségnyújtáshoz” – fogalmazott Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja. A klinikai szakpszichológus reményei szerint a kényszerű izolációban fontos segítség lehet a videósorozat és talán még ahhoz is hozzájárulhat, hogy megváltoztasson egy, ma még igen elterjedtnek számító vélekedést: nevezetesen azt, hogy hajlamosak vagyunk megbélyegezni azokat, akik pszichológushoz fordulnak. „A videókat feltehetően olyanok is megnézik majd, akiknek a személyes kapcsolatfelvétel egy szakemberrel nem feltétlenül a kijárási korlátozás miatt nem volt idáig opció, hanem a negatív előítéletek és a szégyenérzet miatt. Bízunk benne, hogy ezt a rossz reflexet is tudjuk tompítani a sorozattal” – vélekedett Demetrovics Zsolt.

A május 7-én induló ingyenes pszichológiai tanácsadást hetente két alkalommal, kedden és csütörtökön élőben lehet követni a Facebookon, ráadásul a bejelentkezés alatt kérdéseket is várnak. Az adások az NN Biztosító Youtube-csatornáján is visszanézhetők lesznek.