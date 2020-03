Iskoláknak kínál ingyenes segítséget a távoktatáshoz egy szerver hoszting cég

Az oktatás a koronavírus terjedése miatt egyik napról a másikra találta magát váratlan kihívások előtt, melyet a távoktatás hozott magával. A hazai hoszting szolgáltatás egyik meghatározó szereplője 10 általános iskola segítségére siet felajánlásával, hogy a Moodle rendszeren keresztül zajló oktatás gördülékenyen folytatódhasson.

A távoktatás hatékonysága nem kérdés

Az Amerikai Kutatóintézet (The Research Institute of America) legutóbbi tanulmánya szerint a hagyományos módon oktatott anyagoknak sokszor csak 8-10%-át jegyzik meg az órán a diákok. Ehhez képes viszont a távoktatási módszerrel átadott anyagok tartalmának a 25-60%-át képesek megjegyezni! Ez a látványos különbség a távoktatás javára azzal is magyarázható, hogy a diákok saját igényeik szerint dönthetik el, hogy milyen ritmussal szeretnének haladni a feladott anyaggal. Ráadásul, ha bármit elfelejtenének, akkor bármikor újból elérhetik a tananyagot online, hogy ismételhessenek.

Sőt, a Brandon Hall Group kutatása szerint nem csak a tanulás minősége javulhat a távoktatási módszereknek köszönhetően: a tanulási folyamat is rövidebb lehet. A nemzetközi kutatóintézet arra a következtetésre jutott, hogy ugyanazt a tanteremben leadott anyagot akár 40-60%-kal kevesebb időbefektetéssel is képesek megtanulni a diákok és a munkavállalók, ha azt elérhetik egy online felületen.

Ha pedig a tanulók kevesebb idő alatt is képesek feldolgozni a leadott anyagot, akkor a tanárok is jobban haladhatnak a tantervvel. Ezt az IBM kutatásai is megerősítik, miszerint körülbelül ötször annyi anyagot tudtak megjegyezni a távoktatásban résztvevő munkavállalók anélkül, hogy több ideig tartott volna a képzésük. Az amerikai cég így körülbelül 200 millió dollárt takarított meg a munkavállalók távoktatásával.

Az e-learning hatékonysága tehát nem kérdés, a megfelelő kivitelezése viszont annál inkább. A hatékony távoktatáshoz pedig többek között az Oktatási Hivatal által is ajánlott „Moodle” oktatási platform ad keretrendszert.

Mi az a Moodle és milyen előnyei vannak? Tanterem, könyvtár, ellenőrző, és napló együttesen.

A magyar nyelvben a legelterjedtebb fordítás a „moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet”, ami online kurzus- és tanulásmenedzsment rendszernek tekinthető. Eszerint azonosítja a rendszeren belüli felhasználókat a szerepkörük vagy a jogosultságuk szerint a megfelelő tananyagot, vagy teszi a kurzust a tanulók számára elérhetővé. A Moodle tehát egy olyan felület, aminek a segítségével helytől és időtől függetlenül megvalósítható az interaktív képzés, így mind a diákok, mind a tanárok jelen lehetnek az órán egy „virtuális tanteremben”.

Ez egyrészt segít a tanároknak abban, hogy megszervezzék az oktatás menetét és elérhetővé tegyék a tananyagot, továbbá arra is ad lehetőséget, hogy nyilvántartsák a tanulókat és a tanév során elért eredményeiket. Mivel a Moodle számonkérő elemeket is tartalmaz, a tanárok ugyanúgy ellenőrizhetik a diákok tudását és felkészültségét.

A rendszer megadja a diákoknak azt a lehetőséget, hogy otthon is elérhetőek legyenek az oktatáshoz szükséges feltételek, és ne maradjanak le a tanulásban. A Moodle most virtuális csoportmunkára is lehetőséget ad, így a tanulók ezen a felületen gond nélkül dolgozhatnak egy csapatban.

A Moodle oktatási rendszer már több egyetemen is része az alkalmazott távoktatási programnak, egyes felsőoktatási intézményekben csaknem évtizedes múlttal. A Nyíregyházi Egyetemen, a Debreceni Egyetemen vagy a Budapesti Corvinus Egyetemen is alkalmazzák a Moodle megoldását. Az Oktatási Hivatal március 16-án kiadott módszertani ajánlásában szerepel lehetőségként a mostani helyzettel küzdő iskolák számára. A Moodle rendszer részleteiről és előnyeiről a NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program) már 2003 áprilisában is írt.

Milyen segítséget tud nyújtani az iskoláknak a Servergarden?

A Moodle egy úgynevezett felhő alapú szerveren működik, azaz megfelelő tárhely nélkül nem működtethető a rendszer: elegendő hely kell ahhoz, hogy mind a tananyagok, mind a leadott dolgozatok, házi feladatok ott lehessenek a felületen.

A Servergarden mindezt nagyban leegyszerűsíti az iskolák számára: a cég weboldalán 10 ingyenes csomag érhető most el, amivel egyből elérhetik és telepíthetik a Moodle rendszert és ami tartalmazza hozzá a működtetés feltételeként szolgáló ingyenes tárhelyet. A csomagokkal járó tárhely egész pontosan 30 gigabyte NVME SSD-t, továbbá 1 Gbit/sec sávszélességet nyújt, hogy megfelelő információátviteli sebesség mellett is dolgozhassanak a tanárok és a diákok. Ennek köszönhetően a különféle tananyagok gyorsan fel- és letölthetők a Moodle felületén.

A mai naptól kezdve tehát 10 iskola juthat hozzá ingyenesen egy olyan elektronikus oktatási rendszerhez, ami közvetlenül elérhető és gondosan elő van készítve. Csupán pár kattintás kell ahhoz, hogy egy használatra kész, rugalmas megoldás birtokába kerüljön az az iskola, aki regisztrál a szolgáltatásra a Servergarden oldalán. Regisztrációt követően a megrendelt szolgáltatás könnyen testreszabható módon áll az oktatási egység rendelkezésére.