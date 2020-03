Jelentős felajánlásokat tettek a hazai vállalatok a Digitális Összefogás keretében

A Digitális Összefogás Kezdeményezés célja, hogy egybegyűjtse mind a technológiai szektor szereplői által felajánlott digitális megoldásokat, eszközöket és szolgáltatásokat, illetve ezeket minél szélesebb körben, minden érintett számára elérhetővé tegye.A kezdeményezés létrejöttéről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter online sajtótájékoztatóban számolt be, még március 24-én, kedden.

„A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében tett ésszerű lépések nyilvánvalóvá tették, hogy a digitalizáció nélkül a 21. század nem elképzelhető, minden eddiginél több ember számára váltak alapvető szükségletté a digitális megoldások” - fogalmazott.

A Digitális Összefogás honlapjára azért is érdemes ellátogatni, mert több olyan szolgáltatás is ingyenesen elérhető most, amik segítségével nem csak könnyebbé válhat az otthon tanulás és munka, de akár önképzésre vagy a vállalkozásunk fejlesztésére is használhatók ebben a kihívásokkal teli időszakban. A felajánlások között a felajalnlas.digitalisjoletprogram.hu oldalon lehet böngészni az ingyenes programok között.

A T-Mobile, a Vodafone, a Telenor és a DIGI mobilinternetet és extra adatkeretet ajánlottak fel. A T-Mobile 10 GB, a Vodafone 15 GB, a Telenor pedig 100 GB havidíjon felüli adatforgalmat biztosít ügyfelei számára, különböző konstrukciókban.

A távoli digitális munkavégzéshez eddig a CISCO Systems, a T-Systems, az Oracle és az Alphanet biztosít ingyenes szolgáltatásokat. A CISCO virtuális megbeszélés platformját, a Webexet és a biztonságos internetezést szolgáló VPN szolgáltatását teszi elérhetővé, míg a T-Systems a Microsoft Office 365 Válallati Alap és Prémium csomagjához kínál háromhónapos díjmentes kipróbálási lehetőséget azok számára, akik most regisztrálnak. Az ALPHANET Informatikai Zrt. teljes szerviz eszköztárát, szolgáltatásait, szakértői kapacitását kínálja fel az érintettek számára, míg az Oracle egy teljesen egyedi felajánlással igyekszik segíteni: a Java programnyelv fejlesztéséért felelős vállalat elérhetővé tette az Oracle Academy DBA és Java programozói online tananyagait, melyek segítségével az érdeklődők akár otthonról is megtanulhatják a nyelv alapjait, ezzel növelve versenyképességüket.

Különösen fontos feladatot látnak el azok a cégek, akik a távoli, digitális oktatásban nyújtanak segítséget. Ebben a kategóriában érkezett eddig a legtöbb felajánlás. Többek között a CISCO, a Microsoft, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Telenor, a Vodafone és a Vodafone Alapítvány és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is felkínálták szolgáltatásaikat.

A digitális oktatás kategóriában a komplett rendszerek használatán kívül számos informatikával foglalkozó cég kínál tanácsadási szolgáltatást a legkülönbözőbb problémákra a megfelelő rendszer kiválasztásától kezdve az érintőképernyős alkalmazások használatán át a biztonsággal kapcsolatos kérdésekig.

A Digitális Összefogás weboldalon a szolgáltatásokon kívül különböző, tananyagokat kínáló weboldalak és Facebook csoportok is szerepelnek, ahol a tanárok és diákok egyaránt segítséget kaphatnak. Ilyenek például az „Online otthonoktatás” Facebook csoport, mely segítséget nyújt az otthoni online oktatás és a tanulás területén is, illetve a „Digitális Témahét Tanári Fórum” Facebook csoport, mely támogatást nyújt a tantermen kívüli digitális oktatásban. A zsenileszek.hu weboldalon elérhető a teljes általános iskolás és középiskolás matematika tananyag rövid, 5-10 perces videók formájában.

A honlap.hu a „Maradj otthon - költözz a webre!” elnevezésű kezdeményezés keretében fél évre díjmentessé teszi a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára a honlapkészítő szoftverének használatát, amelynek segítségével a cégek maguknak tudnak internetes jelenlétet biztosítani, saját honlapot készíteni.