Júliusra halasztották a cannesi fesztivált

A koronavírus-járvány miatt két hónappal későbbre, júliusra halasztják a hagyományosan májusban tartandó cannes-i filmfesztivált - jelentették be a szervezők.

"Ahogy azt már múlt ősszel is jeleztük, a cannes-i nemzetközi filmfesztivál fenntartja magának a lehetőséget a dátumok módosítására az egészségügyi helyzet alakulásának függvényében. Ezért az eredetileg 2021. május 11. és 22. között tervezett fesztivál 2021. július 6. és 17. között lesz" - olvasható a közleményben.

Bár a világ egyig legjelentősebb filmes rendezvényét a járvány miatt 2020-ban a megszokott formájában nem tartották meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás, köztük 15 elsőfilm listáját közzétették a szervezők.

Október végén egy jelképes három napos minifesztivált is rendeztek végül a Croisette-en, ahol a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás közül négy játékfilmet mutattak be az alkotók jelenlétében, és a zsűri átadta a legjobb rövidfilmnek járó Arany Pálmát, valamint díjakat osztott a vizsgafilmek programjában. A filmes egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programba egy magyar vizsgafilmet, Beleznai Márk Agapé című rendezői diplomafilmjét is beválogatták.

Az A-kategóriás fesztiválok közül az idei első, a Berlinale már jelezte, hogy nem hagyományos módon nem rendezik meg a seregszemlét és a fesztivált márciusra halasztották, a versenyt pedig az interneten rendezik meg a járvány miatt. A nagyközönség számára júniusban rendeznek majd vetítéseket a versenyprogram alkotásaiból.

A tavaly elmaradt cannes-i fesztivál zsűrielnökének felkért Spike Lee amerikai filmrendező egyébként májusban jelezte, hogy 2021-ben is hajlandó elvállalni a zsűrielnöki szerepet.