Kiemelten figyelni kell a gyerekek lelkiállapotára a korlátozások feloldása után

Nagyon különböző érzelmi állapotú gyerekek térnek vissza a megszokott környezetükbe - ha visszatérnek egyáltalán. Családonként eltérő ugyanis, milyen élményeket hordoznak a karantén időszakáról - például hogyan tudták kezelni a vírustól való félelmet és a munkahelyi bizonytalanság okozta stresszhelyzetet. Ráadásul ez a nyár nem olyan lesz, mint az eddigiek, a szigorítások enyhítése ellenére sokféle szórakozási lehetőség zárva marad a gyerekek előtt - nem lesz egyszerű táborozni, nyaralni vagy épp a nagyszülőkhöz menni. A BLUM személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program szakemberei szerint mindenekelőtt egy hosszabb ideig tartó ún. visszaszoktatási folyamatra lesz szükség, mellyel elsődleges, hogy újra megteremtsük az óvodákban, iskolákban is az érzelmi biztonságot.

"Az új helyzet nem a már megszokott ritmust követi, pedig a gyerekeknek fontos a kiszámíthatóság. A munkám során az elmúlt időszakban tapasztaltam szorongásos tüneteket, viselkedési problémákat is, melyek nem mindenkinél oldódnak majd fel egyik pillanatról a másikra. Néhány egyszerű módszerrel hatékonyan tudjuk segíteni az átállást, de amennyiben a tünetek idővel nem csillapodnak, fontosnak tartom szakember bevonását is - az iskola vagy óvoda pszichológusát, de felkereshető a területi Pedagógiai Szakszolgálat is" - mondta el Kovácsné Kelemen Anikó pszichológus.

Javasolja, hogy a visszaszoktatás részeként elevenítsük fel a gyerek közösségi élethez fűződő kellemes élményeit. Fényképeket, számára kedves tárgyakat is elővehetünk, melyek az óvodához, iskolához fűzik. Minél előbb érdemes felvenni a kapcsolatot továbbá a barátokkal, könnyebb ugyanis a visszazökkenés a nagy közösségbe, ha előtte találkozhat a számára igazán fontos társakkal. A szorongásoldás legfontosabb eszköze maga a kapcsolat legyen, annak érzése, hogy "szeretnek és nem vagyok egyedül". A BLUM program szakértői szerint kiemelkedő szerepe lehet ebben a mesének, hiszen a szülőktől, nagyszülőktől, sőt az óvodapedagógusoktól hallgatott történetek hallgatásával a gyerek a meghitt együttlétben meg tudja élni a közvetlen kapcsolódást, mely automatikusan oldja a belső szorongást.

A már végéhez közeledő, 40 nap alatt a BLUM körül projekt ennek előmozdítására járult hozzá online közösségi mesélés keretében. A Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával hétről hétre zajló mesélés és a hozzá kapcsolódó drámapedagógiai foglalkozások a szülők visszajelzése szerint nemcsak ritmust, kiszámíthatóságot vittek a gyerekek hétköznapjaiba, de segített ebben a példa nélküli helyzetben új szempontokat találni, melyekkel könnyebben megérthető a gyerekek gondolkodás- és érzelemvilága. Az elmúlt hetek alatt feldolgozott témák az óvodapedagógusok körében akár továbbvihetők a nevelési év tematikus értekezleteire is. A közösen szőtt 12 részes mese, amely épp a karanténhelyzetre rímelő történetet és annak megoldását dolgozza fel, továbbra is elérhető a BLUM oldalán.