Kizárólag hazai illetőségű dalokat játszik a Manna FM

A Music Hungary Szövetség egy független kutatóintézet bevonásával helyzetelemzést készíttetett koronavírus élőzenei szektorra gyakorolt hatásáról és ebből egyértelműen látszik, hogy komoly bajban vannak az hazai előadók, zenekarok, tekintettel arra, hogy a bevételük jelentős részét a jelen helyzetben ellehetetlenült élő fellépések képezik. A szövetség megoldási javaslatai között többek között szerepel, hogy a hazai rádiók növeljék a magyar zenék lejátszási arányát. A 98.6 Manna FM ezért önként vállalja, hogy az amúgy sem elhanyagolható magyar zenei vállalást tovább növeli és hétfőtől a Reggeli Manna című műsorában is kizárólag hazai illetőségű dalokat forgat - írják.

“A zenészeknek segíteni kell a túlélésben, hiszen zenei jövedelmük több mint 70%-a fog hiányozni a következő hónapokban. A magyar zenészek jövedelme két fő forrásból áll: nagyobbik része, több mint 60%-a az élőzenei fellépésekből származik, másik része a koncerteken és a vendéglátóhelyeken háttérzeneként elhangzott számok után kapott jogdíj. Ez utóbbi bevételük több mint 15%-át teszik ki. A nyilvános helyek bezárása és a zeneszolgáltatás megszűnése miatt ez az összeg is drasztikusan visszaesik.” (EJI)

“Én is zenész vagyok, abszolút át tudom érezni a helyzetet, a zenekaromnak gyakorlatilag minden fellépését törölték nyár végéig, a többi bizonytalan. Eddig is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy minél nagyobb felületet adjunk a hazai előadóknak, ezért érezzük például komoly problémának, hogy a Live Session c. műsorunk gyártása tulajdonképpen ellehetetlenült, nem tudjuk megvalósítani a rádió stúdióban az élő zenéléseket. Ennek megoldásán is dolgozunk, hogy minél több zenekart mutathassunk be akusztikusan is…” - mondta el Hamvas Viktor, a rádió programigazgatója és zenei szerkesztője.