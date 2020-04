Lépjen mindenki a tettek mezejére!

„Ezek a napok a szolidaritás és felelősség napjai. A mi személyes felelősségünk is, hogy mi történik a következő napokban. Viszont most itt a cselekvés pillanata, ideje, hogy vállalatvezetőként valóban felelős döntéseket hozzunk meg. Hogy mi mit teszünk a Telenornál? Néha ki kell állni a sorból!

Bezártuk pénteken a törökbálinti székházunkat – mindenki hazaküldtünk az irodából (egyelőre nincs tudomásunk fertőzött kollégáról).

A boltokban dolgozó kollégáink védőfelszerelést kapnak, karantént, óvintézkedéseket hoztunk meg és mérlegeljük, ki hogyan tud otthon maradni, ha szükséges.

A kritikus pozíciókat betöltők nem használhatják a tömegközlekedést; pool autókat és saját taxikat használunk, vagy a saját kollégáink segítenek a szállításban.

Nem fizetés nélküli szabadságot, rendes szabadságot, távollétet, állásidőt állapítottunk meg, és táppénzre sem hajazunk, hanem elfogadtuk a home office munkavégzést.

Mindenkit arra kérünk, hogy tegye meg a tőle telhető legtöbbet. Ebben segítjük a kollégáinkat – technikai megoldással, tudással, támogatással, újraosztjuk a feladatokat –, és elfogadjuk, hogy a KPI-ok most másként teljesülnek.

Amihez – a szinte bárki által bevethető intézkedéseken túl – a munkatársak kreativitása kellett és összefogással meg is valósítottuk:

A székházban a konyha tovább üzemelhet, így az étterem dolgozói sem veszítik el a munkájukat: a kollégáknak megszerveztük az ételrendelést és otthoni kiszállítást. Így azon túl, hogy a home office-ból ritkábban kell boltba járniuk, és kevesebbszer kell főzni – ami főleg azoknak nagy teher, akiknek a gyerekeik is most otthon vannak –, a rendelt étellel azokat is segíthetik, akik a környezetükben élnek és szükségük van erre (pl. szüleik, nagyszüleik).

Támogató konzultációt biztosítunk – lesznek, akiket jobban megvisel a következő napokban várható helyzet – amihez jelentkeztek önkéntes coach-ok, pszichológusok.

Megszerveztük a belső segítő közösségeket: match make-elünk. Van, aki eszközt keres a gyereke otthoni tanulásához és van, akinek elfekvő laptopja van otthon. Ők egymásra találnak, de ugyanígy, ha akár telefonra, szállításra, satöbbire van igény, a közösség segít.

A HiperSuli csapattal és a digitális tanárokkal az iskolabezárások bejelentését követő 24 órán belül javaslatcsomagot publikáltunk a szülőknek és pedagógusoknak, hogy kapaszkodót adjunk szaktudásunkkal: https://hipersuli.hu/tavoktatas/.

És persze van a 100GB extra adat, ami bátor vállalás egy mobilszolgáltatónak, de hatalmas segítség a Telenor ügyfeleinek és a családi tarifában lévő telenoros hozzátartozóknak. Hiszen mindenki telefonál és mobilnetezik.

Szóval elképesztően büszke vagyok a kollégáimra és a vezetőtársaimra! Hihetetlen, amit ezekben a napokban beletesznek, döntésben, cselekvésben. És tudjátok mit? Ez az employer brand. CSELEKEDJETEK TI IS! Szembesüljünk a valósággal és eszerint cselekedjünk! Mindenki a maga lehetőségeihez képest. Vállalatokon belül, kívül, mindenki a maga lehetősége szerint. Ha összefogásra hívnak, ne álljunk meg a külsőségeknél, azt nézzük, van-e értelme, közelebb visz-e minket ahhoz, hogy az emberek emberi körülmények között folytathassák életüket, amíg sikerül megállítanunk a koronavírust! Szolidaritás és felelősség, ez a koronavírus elleni küzdelem mottója!” – Endrei-Kiss Judit, a Telenor Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.