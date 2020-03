A Médiapiac új rovatot indít Trending Now címmel, amelyben a pandémia hatásaival, az átalakuló piaccal és az új helyzet adta szakmai lehetőségekkel fog foglalkozni.

Új rovatot indít a Mediapiac.com Trending now címmel. A rovat olyan, most felkapott témákkal foglalkozik, mint a pandémia hatásai, a homeoffice, a digitális átállás, a krízis kezelése, de szó lesz még átalakuló piacról, új lehetőségekről, ötletekről is.

A Médiapiac szerkesztősége érdekes, aktuális, egyedi tartalmakkal készül az otthon töltött időszakra, most még inkább, mint előtte, hogy ezzel is támogassa az élénk szakmai életet és a folyamatos párbeszédet.

Ezen felül a Médiapiac.com Trending now rovata várja minden szakmabeli szervezet, szakértő, valamint a médiapiac képviselőinek véleményét, közleményét, kezdeményezését és felhívásait is. Mindazt, ami segíti a közös gondolkodást. Keressünk és mutassunk be megoldásokat, építsünk pozitív jövőképet!

„Hivatásunk, szakmánk, a kommunikáció folyamatos, valóban élethosszig tartó tanulást igényel. Nyitott szemmel, füllel és szívvel figyelünk minden történést a világban, hogy képesek legyünk általuk is fejlődni. Adott egy új helyzet, amikor gyakorlatilag homeoffice-ban van a világ – tanuljunk belőle, fejlődjünk általa” – mondta Göbölyösné Mátrahegyi Anna, a Médiapiac kiadóvezetője az új rovat indulása kapcsán.