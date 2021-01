Valószínűleg azért, mert a mű leleplezi, hogy a szélsőséges szervezet miként akar leszámolni a demokráciával.

Alig pár hét múlva várható a megjelenése egy konzervatív újságíró könyvének, amely az Antifáról és a szélsőséges szervezetnek a demokrácia elpusztítására vonatkozó tervéről szól. Az indulatok azonban már most elszabadultak emiatt Portlandben, az Antifa aktivistái egy könyvesbolt előtt tiltakoznak a könyv megjelenése ellen - hívta föl az esetre a figyelmet a V4NA hírügynökség.

"STOP SELLING ANDY NGO'S BOOK"

"HELL NO, WE WON'T NGO"



A crowd of #antifa have gathered outside @Powells bookstore in downtown Portland to demand they pull my book from their website. The store has already announced it won't stock the book on shelves. pic.twitter.com/bsX5HMGDSW — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 11, 2021

Erről maga a szerző, Andy Ngo számolt be a közösségi oldalán. Mint kiderült, az aktivisták a belvárosi Powell's Books könyvesbolt előtt gyűltek össze hétfőn. Azt követelték, hogy a könyv ne jelenjen meg a boltban semmilyen módon.

"We will shut down the store every day!"



It looks like @Powells bookstore in downtown Portland has evacuated its customers after #antifa showed up to demand that my book, Unmasked, be banned. pic.twitter.com/ZIXcujVHCL — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 11, 2021

A könyvesboltot hétfőn ki is ürítették, mert számítottak az Antifa megjelenésére és a zavargásra. Ezután bejelentették, hogy bár a polcokra nem fogják kirakni a könyvet, az online kínálatban elérhető lesz. A jelek szerint a zavargás nem csak egyszeri volt, további tüntetésekre lehet számítani.

Az egyik aktivista egy videóban arról beszélt az üzlet előtt, hogy mindaddig meg fognak jelenni társaival a könyvesboltnál, amíg ott kapható a konzervatív újságíró könyve, amelyet nem mellesleg Adolf Hitler írásához, a Mein Kampfhoz hasonlított.

"We have to show up every day until they stop selling that f—king book"



An #antifa protester outside @Powells Books explains that stopping the release of my upcoming book would be like stopping the historical publication of Hitler's "Mein Kampf." pic.twitter.com/8NVTtQwYNz — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 11, 2021

Andy Ngo Unmasked: Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy című könyve a szélsőséges Antifa mozgalom történetéről szól. Vannak benne interjúk korábbi követőkkel és olyan emberekkel is, akiket megtámadtak az aktivisták. Utóbbiak közé tartozik maga Andy Ngo is.

A szerző szerint senki nem olvasta még a könyvet (amely februárban fog megjelenni), mégis be akarják tiltani, és ez súlyos trendet vetít előre.

