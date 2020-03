A nagy technológiai cégek, úgy tűnik, egyelőre egyértelmű nyertesei a járványügyi helyzetnek. A bizalomépítés éppen jókor jött hullámát meglovagolva a legtöbben már elő is rukkoltak valamilyen társadalmat érintő projekttel vagy kisebb-nagyobb eseménnyel, támogatással.

A tanárok kreatív és innovatív megoldásokat keresnek és hoznak létre világszerte annak érdekében, hogy a távoktatásba életet leheljenek. A vállalatok új módszereket kísérleteznek ki a termelékenység fenntartása érdekében. Az orvosszakértők diagnosztizálják a betegségeket, és milliókat érnek el egy szempillantás alatt a friss adatokkal. Mindannyian a saját erőforrásainknak megfelelően alkalmazkodunk a kialakult egészségügyi helyzethez, illetve reagálunk rá, de ez a globális erőfeszítés – a legsebezhetőbb személyek védelme, a vírus tanulmányozása és a betegek gondozása érdekében – minden energiánkat, részvételünket igényli. Ilyen esetekben azok a cégek tehetnek a legtöbbet a globális jólétért, amelyek talpon maradtak, és a legtöbb bevétellel rendelkeznek.

Marc Benioff, a Salesforce alapítója múlt hét szerdán jelentette be, hogy társasága egymillió dollárt adományoz az UCSF koronavírus-reagálási alapjának és további 500 ezer dollárt a CDD sürgősségi reagálási alapjának. Benioff azt is hozzátette, minden órabérben dolgozó munkatárs és gyakornok számára garantálja a fizetett betegállományt, ha a vírus miatt otthon kell maradniuk. A Health Cloud platform révén a Salesforce ingyenes hozzáférést biztosít a technológiájához a koronavírus-járvány által érintett egészségügyi rendszerek vészhelyzeti reagáló csoportjai, telefonos központjai és gondozási menedzsment-csoportjai számára. A Tableau kifejlesztett egy ingyenes adatforrás-központot, amely segít a szervezeteknek a koronavírussal kapcsolatos adatok közel valós időben történő megismerésében és megértésében. Ez magában foglalja a Johns Hopkins Egyetem által összeállított eseti adatokat, valamint a WHO és a CDC adatait is. Annak elősegítése érdekében, hogy a csapatok együttműködhessenek, miközben az alkalmazottak távol vannak az irodától, a Quip Starter platform 2020. szeptember 30-ig ingyen elérhető lesz minden Salesforce-ügyfélnek vagy nonprofit szervezetnek.

A Google információs oldalt készít, a Facebook új támogatási és adományozási lehetőségeket biztosít különböző koronavírussal foglalkozó csoportok és szakemberek számára, illetve Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója március közepén bejelentette, hogy a vállalat 25 millió dollárnyi hirdetési keretet adományozott az Egészségügyi Világszervezet és az amerikai kormányzati ügynökségek számára. Ezenfelül mind a cég, mind pedig az alkalmazottak összesen egy-egy millió dollárral támogattak különböző segélyezési erőfeszítéseket. Érdekesség, hogy a Google március 20-án Semmelweis Ignác előtt tisztelgett, aki elterjesztette a kézmosás gyakorlatát az egészségügyi dolgozók körében.

A Microsoft, az Amazon és a Starbucks King megyével és Seattle városával együttműködve létrehoz egy regionális COVID-19 reagálási alapot (CRF) a koronavírus-járvány következtében fellépő, folyamatosan növekvő közösségi igények kezelésére. A Microsoft egymillió dolláros kezdeti adományt nyújt a projekt azonnali beindításához. „Mivel a járvány számos olyan közösséget érint, amely már a vészhelyzet kialakulása előtt is egészségügyi és gazdasági problémákkal küzdött, az alap pénzügyi támogatást fog nyújtani az őket ellátó nonprofit és közösségi alapon működő szervezeteknek” – írja egy blogbejegyzésben Brad Smith, a Microsoft elnöke. – „Ez magában foglalja a lakásbérleti támogatást, annak biztosítását, hogy a gyermekek, az idősek és a családok hozzáférjenek az élelmiszerekhez, illetve az egészségügyi dolgozók támogatását is, akik nap mint nap a frontvonalon harcolnak a betegek életéért.”

Az Amazon a Microsofttal és a Starbucksszal közös kezdeményezésen túl 100 ezer ember felvételét tervezi, hogy kielégíthesse a kiszállítás iránti megnövekedett igényt az Egyesült Államokban.

Az Apple koronavírussal-járvánnyal kapcsolatos, mind a betegek kezelését, mind a járvány gazdasági és közösségi hatásainak csökkentését célzó adományai a napokban elérték a 15 millió dollárt. Emellett a vállalat elindított egy COVID-19 nevű rovatot saját híroldalán, ahol naprakész, hiteles információkkal várják az érdeklődőket. További fontos hír, hogy a 2020-as Apple Worldwide evelopers Conference-t teljes egészében online formában rendezik majd meg, amire a cég lehetőségként tekint.

A Facebook eddig összesen 20 millió dollárt fordított adományokra a koronavírus-járvány leküzdése érdekében – jelentette be a Facebook vezérigazgatója, Mark Zuckerberg múlt pénteken. Az összeg megoszlik a CDC Alapítvány és egy új alap között, amelyet az ENSZ-szel és a WHO-val közösen hívtak életre. „Az Egyesült Nemzetek Alapítványával és az Egészségügyi Világszervezettel együttműködve létrehoztuk a COVID-19 Szolidaritási Reagálási Alapot, ahol bárki adományozhat” – idézi Zuckerberg szavait a Business Insider. – „A pénzeszközök 100 százaléka közvetlenül támogatja a járvány megelőzésére, felderítésére és kezelésére irányuló munkát szerte a világon.”

Az Alibaba társalapítója, Jack Ma (Ma Jün) bejelentette, hogy 500 ezer koronavírus-tesztkészletet és egymillió védőmaszkot adományozott az Egyesült Államoknak. A kínai milliárdos kétmillió védőmaszkot ígért az európai országok számára is, aminek első részét az Olaszországnak juttatott tesztkészletek, orvosi ellátási eszközök és 500 ezer maszk jelentette. A küldemény múlt pénteken érkezett meg a belgiumi Liège repülőterére.

„A világjárványt egyetlen ország sem képes egyedül megfékezni”– osztotta meg véleményét Ma egy Twitter-bejegyzésben. – „Nem tudjuk legyőzni ezt a vírust, ha nem szüntetjük meg az erőforrások közötti határokat. Meg kell osztanunk a know-how-t és a kemény munka árán szerzett tapasztalatokat.”

Az akciókkal kapcsolatban pozitív és negatív vélemények egyaránt napvilágot látnak, de összességében egyértelműen pozitív visszhangot keltő projektekről van szó. Jelentősebb nemtetszést csak az Alibaba adományát illetően fejeztek ki eddig a Facebook felhasználói. Ezek a reakciók természetesnek tűnnek a válság időszakában annak tudatában, hogy hamis hírekből és összeesküvés-elméletekből is egyre több terjeng, és így nehéz megmondani, mi is a valóság az ehhez hasonló esetekben.

Egyre általánosabbá kezd válni az a tendencia, hogy Kínában egyes körökben az Egyesült Államokat hibáztatják a járvány kitörésért, míg az amerikai kormánykommunikáció rendszeresen „külföldi vírusról”, sőt egyes esetekben „kínai vírusról” beszél. Ez csak növeli a feszültséget a két nagyhatalom között. Ilyen körülmények között a kínai adományok természetszerűen gyanakvásra adnak okot a lakosság és az újságírók körében, ez pedig tovább szítja az ellentéteket, ami csak ront a válságos helyzeten.

A vírus jó lehetőséget nyújt a technológiai óriások számára, hogy visszanyerjék az emberek bizalmát. Amikor a Verge 2019 decemberben kérdőívben kérdezte olvasóit, mit gondolnak a közösségi médiumokról, kimutathatóan nagy volt a bizalmatlanság a szolgáltatók irányába. Négyévnyi antipátia után, ami az embereknek a közösségi médiával kapcsolatos viszonyát jellemezte, a válság valami meglepő és kissé a gyökerekhez visszamutató képet tár elénk: a Twitter, a Facebook, a YouTube és mások valóban valóra válthatják az információs demokratizálásba, valamint közösségszervezési erejükbe és ígéreteikbe vetett hitünket, továbbá azt az új célt, hogy segítségükkel kimászhatunk a dezinformációs mocsárból.

A techcégek ráadásul nemcsak hogy megfelelően, hanem egyenesen csodálatosan teljesítettek az elmúlt hetekben. Az egyik várva várt eredmény többek között a félreértések elleni küzdelemben tanúsított proaktív magatartás és az, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítanak saját algoritmusaik működésére és hibáira.