Mozgalom indult a járvány miatt munkanélkülivé vált emberek megsegítéséért

A koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzetben rengetegen veszítették el állásukat az elmúlt két hétben a rendezvény, konferencia, vendéglátás, szórakoztatás és turisztikai szektorban. Vannak azonban olyan iparágak, amelyek munkájára épp a jelenlegi körülmények között van égetően nagy szüksége az országnak, kapacitásaik azonban végesek. Így - ha csak átmenetileg is, de - munkaerő hiányban szenvednek. Ezt felismerve indította el kezdeményezését a Friends Club Hungary csapata a hirtelen munka nélkül maradt értékes munkaerő azonnali megsegítésére és azon szektorok támogatására, ahol most kiemelten nagy szükség van új munkavállalókra.

Csaknem 6000 álláskereső és 3000 munkalehetőség az első héten

A kezdeményezés keretében az álláskeresők és a munkaadók egy frissen létrehozott oldalon keresztül tudják jelentkezésüket feltölteni: http://friendshungary.hu/bterv/. Ezáltal pedig a munkaerő-túlkínálatot elvezetik oda, ahol éppen nagy szükség van új munkavállalók belépésére. A mozgalom március 17-én indult és egy hét alatt 6600 munkára jelentkező regisztrált a felületen, illetve 150 munkaadó cég csaknem 4000 munkalehetőséggel jelentkezett be az oldalra, a számuk pedig folyamatosan nő.

Munkanélküliekkel pótolhatják a hiányt a létfontosságú ágazatokban

„Természetesen fontos, hogy lehetőségeihez mérten mindenki maradjon otthon, azonban a létfenntartáshoz szükség van arra, hogy legalább az egyik családtag aktív kereső legyen. Sok esetben csak olyan állások jöhetnek szóba, amelyeket nem lehet otthonról elvégezni, azonban az ország működése szempontjából el kell látni ezeket a feladatokat is. A mozgalmunk keretében azoknak a nagyvállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek a jelentkezését várjuk, ahol azonnali munkaerőre van szükség” – mondta el Sallai György a Friends Club Hungary ügyvezetője, aki hozzátette, hogy bíznak abban, hogy más gazdasági ágazatok mellett a turisztikai-és szórakoztatóipar is pár hónapon belül új erőre kaphat, és így a most átmenetileg pályát váltó munkavállalók is visszatérhetnek eredeti tevékenységeikhez. Addig viszont épp azt a hiányt tudják pótolni, ami a nélkülözhetetlen területeken a vírus miatt keletkezett.

Aktív kapcsolattartás és tájékoztatás a lehetőségekről

Nemcsak állást kínáló intézmények, de technikai szolgáltatók is a kezdeményezés mellé álltak az elmúlt napokban. A belső kommunikációt támogató magyar startup, a Blue Colibri segít a mozgalomnak gyorsan és hatékonyan kapcsolatot tartani a jelentkezőkkel mobiltelefonon és desktopokon egyaránt. Ennek köszönhetően a szervezők abban is tudnak segíteni a közösségnek, hogy napi szinten tájékoztassák őket a lehetőségekről, informálják őket a kialakult helyzetről. Segítségre jelentkezett a vendeglista.hu csapata is, akik az általuk működtetett regisztrációs rendszert ajánlották fel a projekt számára ellenérték nélkül.

Folyamatosan várják az új munkalehetőségeket

A cél az, hogy a következő napokban, hetekben még több vállalat megismerje a „B” terv kezdeményezés felületét, ennek köszönhetően pedig még többen eljuttassák nyitott pozícióikat a szervezőknek, akik bíznak abban, hogy az általuk létrehozott felület segít átvészelni a turisztikai és szórakoztató iparágban dolgozók következő hónapjait.