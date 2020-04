Nagy Játéknap: 2020. május 1.

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár mind munkájában, mind magánéletében fontosnak tartja az elhivatottságot. "Minden szülőben ott van az a vágy, hogy "a legjobbat szeretném a gyermekemnek". Három gyermekes édesanyaként, szülőként én is törekszem arra, hogy megadjam mindazt, amire a gyermekeimnek szüksége van, de rohanó világunkban, rengeteg kötelességünk mellett, sokszor épp azokra nem jut időnk, akik a legjobban igénylik a személyünket. Ezért csatlakoztam örömmel a Nagy Játéknap programhoz, és május 1-jén mi kedvencünket, a Twistert játsszuk majd. Bízom benne, hogy minél többen bekapcsolódnak a kezdeményezésbe, és a játék varázsával, a szeretet és összefogás erejével közösen sikerül tennünk egészségünkért, és a biztonsági intézkedések okozta bezártság érzése ellen. Sportvezetőként pedig arra buzdítok mindenkit, hogy ne csak május 1-jén, hanem bármikor, egy-egy hosszú és fárasztó nap után, ajándékozzuk meg szeretteinket, tanítványainkat, kollégáinkat és magunkat is akár csak fél óra felszabadult mozgással, örömteli játékkal! Szívből ajánlom mindenkinek, korhatárra való tekintet nélkül!"

A Nemzetközi Fair Play Bizottság örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez. „Büszkék vagyunk rá, hogy már több Fair Play díjas részese a programnak, így Dj Dominique is. A Fair Play az élet szinte minden területén megjelenik. A tiszta, becsületes hozzáállás minden tevékenység alapja, így, mint nevében is szerepel, a játéké is. A játékkal, a játszással már kisgyerekkorban megtanuljuk a szabályokat és azokat a viselkedési formákat, melyekkel később az életben is boldogulunk. A játék tanít, nevel és nem utolsó sorban kikapcsol, azaz segít elvonatkoztatni a világban zajló negatív dolgoktól. Napjainkban ez különösképpen fontos, hiszen a Koronavírus okozta helyzetben mindannyiunkban rossz érzések, félelmek kavarognak. A kisgyermek kijátssza magából a félelmeit, így dolgozza fel az őt ért negatív érzéseket. Manapság a gyerekek mellett a felnőtteknek is erre van szükségük. A Nagy Játék Nap ezért is kitűnő alkalom arra, hogy elővegyük a játékos énünket, egy kis időre ismét gyerekké változzunk és játszva kapcsoljunk ki. Mindenkit buzdítunk rá, hogy csatlakozzon hozzánk és játsszon egy órát a Fair Play szellemében. A Fair Play-jel mindenki nyer” – vallja Dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke.

"Zseniális ez a kezdeményezés! Egy gyermekkórházunkban mindig a gyermek jóléte van a középpontban, amelynek nélkülözhetetlen eleme a játék! Május 1-jén orvosaink is játszani fognak a bent lévő gyerekekkel, ahogy az ő állapotuk, és gyógyítóink szoros munkabeosztása engedi. A jókedv, az öröm nélkülözhetetlen mind a gyógyuláshoz, mind a gyógyításhoz" – jelezte a frissen csatlakozó Bethesda Gyermekkórház képviseletében Tamásné Bese Nóra, ami jó apropót kínál a szervezőknek arra, hogy felhívjanak minden olyan kórházat a csatlakozásra, ahol gyerekek gyógyulnak. S ha már játék, az online oktató iskolák osztályfőnökeit, a gyermekotthonok nevelőit, s a nagycsaládos szervezetek aktivistáit is együttműködésre buzdítják.

Az ötletgazda Vörös Eszter kezdetektől eltökélt abban, hogy űrfelvételen mutassa ki az COVID-19 járvány miatt elmaradt rendezvények okán bennrekedt energiát. Dr. Kristóf Dániel, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. Űrtávérzékelési Osztály vezetője szerint nem légből kapott elképzelés mindez: „kollégáimmal utánanézve a dolognak olyan űrfelvételeket kerestünk a Nagy Játéknap támogatására, amelyek várhatóan május 1-jén készülnek, és különböző skálákon (regionális / országos / kontinentális) lefedik Magyarországot, Európát, illetve még nagyobb területet. Várhatóan számos űrfelvétel készül ekkor, melyeket néhány nap késéssel lehet majd letölteni, ezt szívesen elvégezzük és prezentálható állapotba hozzuk azokat. Reméljük, hozzájárulhatunk ezzel a Nagy Játéknap sikeréhez!”

A Magyar Olimpiai Bizottság mellett a Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatását is élvezi a jószolgálati kezdeményezés. Hrutka Róbert Érted című dalának készülő klipjében, a hazai kulturális élet legelismertebb művészikonjai mellett, ismert és népszerű sportolóink, olimpikonjaink is szerepet vállaltak.

A Nagy Játéknap összehozza ebben a nehéz helyzetben azokat a családokat is távollévő idős hozzátartozóikkal, akiknek nincs megfelelő eszközük. A Blaupunkt Mobile Phones Europe támogatásával az idősek számára kifejlesztett nagy nyomógombos telefonokat ajándékoz rászoruló családoknak, hogy megteremtse számukra is a közös játék élményét. Részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók.

Az esemény előkészítésében aktív szerepet vállaló Fair Media Production küldetése, egyben hite abban, hogy a dolgokat lehet “fair-ül” csinálni: megbízhatóan, kreatívan, okosan, vidáman, színesen, lelkesen, lendületesen. „Pont ezért csatlakoztunk a Big Play Day kiváló kezdeményezéshez. Hamarosan pedig egy nagy meglepetéssel is készülünk a Nagy Játéknap résztvevőinek" – fogalmaznak a fair play szellemében Eszes-Istenes Viktor és Baksa Roxána, a Fair Media Production alapítói.

Médiatámogató: Sztársáv és Várkonyi Attila Dj Dominique, a Nagy Játéknap zenei producere és a Fair Media Production, a Nagy Játéknap médiapartnere.