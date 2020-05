A koronavírus sokakat ültet le újra a televízió elé, ugyanakkor a fogyasztók elérése nehezebb ebben a helyzetben, mint valaha. Gerlei Gyöngyvérrel, az Antenna Hungária kereskedelmi igazgatójával beszélgettünk arról, hogyan érinti a televíziós szolgáltatókat a járvány.

A járványhelyzet a gazdaság számos szektorát komolyan terheli. Azonban, ahogy az emberek egyre több időt kénytelenek a lakásaikban eltölteni, felértékelődik a televízió, a televíziós szolgáltatások szerepe. Mik az Önök tapasztalatai, hogyan reagáltak a fogyasztók erre a helyzetre?

A helyzet nemcsak a szektorokat terheli, mindenkit megvisel, a fogyasztókat is, hiszen nekik ugyanúgy változás következett be az életükben, nem a megszokottak szerint telnek a hétköznapjaik. Egyértelműen látszik, hogy átalakultak a tartalomfogyasztási szokásaik, előtérbe kerültek az online és lineáris tartalmak.

Kevesebb vagy éppen több időt töltenek a nézők televízió előtt?

A helyzethez való alkalmazkodás hozadéka, hogy többen visszatérnek a hagyományos értelemben vett tévénézéshez, körülbelül 15-20 százalékos a növekedési ráta. Ez nem azt jelenti, hogy az OTT tartalmak iránt csökkenne az érdeklődés, bár itthon még csak kb. 5 százalék a penetráció. Az elmúlt időszakban a hagyományos tévézés mellett megnőtt az igény az OTT tartalmak fogyasztása iránt is, ami már rövidebb távon is biztos, hogy felgyorsítja azok elterjedését Magyarországon is.

Jellemző-e, hogy a fogyasztók bővítik az általuk igénybe vett szolgáltatások körét? Mennyire fogékonyak most az emberek az új ajánlatokra, lehetőségekre? És hogyan reagálnak a kedvezményekre?

Jelen pandémiás helyzetben az a tapasztalat, hogy a felhasználók szolgáltatásváltási hajlandósága alacsony, ebben többek között az is közre játszik, hogy most nem szívesen engedünk be például szerelőket az otthonunkba. Mi most 100 ezres előfizetési bázissal rendelkezünk a fizetős MinDig TV Extra szolgáltatás tekintetében, és több mint 600 ezer felhasználónk veszi igénybe az ingyenes MinDig TV-t. Mindebből következik az, hogy jelenleg bonyolult megszólítani a potenciális vevői kört az új ajánlatokkal. Nem lehetetlen, de ebben a szektorban nehéz. Az emberek úgy intézik az ügyeiket, hogy az a legkevesebb interakcióval járjon, nos, a fizetős televíziós szolgáltatásnál ez az esetek többségében elkerülhetetlen. Ugyanitt megemlíteném, hogy a csatornákkal összehangoltan openwindow szolgáltatással, azaz fizetős csatornák időszakosan ingyenessé tételével igyekszünk a kizárólag Mindig TV nézők számára is bővített kínálatot biztosítani.

A pandémiás helyzet a televíziós műsorgyártásra is hatással van, a műsorkészítők ugyanúgy karanténban töltik a napjaikat, mint a lakosság többi része, és csak a legnagyobb óvintézkedések mellett születhetnek újabb műsorok. Ugyanakkor új műfajok - karantén tudósítások és reality-k - is megjelentek. Érezhető ennek az új helyzetnek pozitív vagy negatív hatása a műsorszolgáltatásban?

A pandémiás helyzetnek köszönhetően több gazdasági ágazattal együtt a műsorgyártási piac is beszűkült, ami sajnos hátrányosan érintette a szerződéses jogviszonyban dolgozó szakembereket is. Viszont, ahogy említetted is, pozitívum, hogy új, akár eddig nem ismert műfajok jelentek meg, ami a későbbiekben még nagyobb versenyt fog generálni a tartalom és műsorgyártás területén. A karantén tudósítások, realityk azért is érdekesek a tévénézőknek, mert a járvány mindenkit érint, mindenki életére hatással van, könnyű azonosulni a látottakkal.

Hogyan igyekszik a szakma stabilizálni a műsorgyártó szektor helyzetét?

A kollégák itt az Antenna Hungáriánál magángyűjtésbe kezdtek, hogy segítsék azokat a kiváló szakembereket, alvállalkozókat, akikkel nap mint nap együtt dolgoznak, de a járvány miatt szinte ellehetetlenült a helyzetük és veszélybe került a megélhetésük. A kezdeményezés a vezetőség támogatásával folytatódott, így a nehéz helyzetbe került alvállalkozókat egy úgynevezett rendelkezésre állási szerződéssel tartjuk állományban, ameddig a járványügyi helyzet ezt megköveteli.

Láthatóak-e a járványnak olyan hosszútávú tanulságai a szakma és a piac számára, amelyek a pandémia utáni világban is kamatoztathatók lesznek?