Online kiállításon mutatkoznak be a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok

A Derkó'20 beszámolókiállítás fotókon, videókon és szöveges tartalmakon keresztül mutatja be a fiatal művészek ösztöndíjas időszaka alatt készült legfontosabb munkáit, összegezve egész éves alkotói tevékenységüket.

Egy éven át nyújt pénzbeli támogatást a 35. év alatti művészeknek a Derkovits Gyula-ösztöndíj és ez a járvány időszakában még inkább fontossá vált - hangsúlyozta Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója az online kiállítás csütörtöki megnyitóján.

Az anyagi támogatás mellett a fiatal művészek vállalt programjának megvalósulását a szakma is kitüntetett figyelemmel kíséri, de a "Derkó" közösséget is jelent, hiszen kortárs alkotókat válogat össze, akik egy helyen, Magyarországon és egy időben alkottak - mondta az ügyvezető igazgató.

Mint rámutatott, az ösztöndíjasokat minden évben a szakma képviselőiből álló kuratórium választja ki, és így az ösztöndíj bekapcsolódási pontot is jelent a művészek szélesebb értelmében vett közösségéhez.

"A Derkó kiindulási pont is lehet, ha úgy tetszik, referencia a fiatal művészek későbbi karrierjéhez" - emelte ki.

Az ösztöndíj kezelőjének, a MANK-nak a "Derkó" hagyományt is jelent, hiszen az már 1955 óta segíti a fiatal alkotókat. "A MANK számára az ösztöndíj felelősség is, hogy a rátermettek hozzájuthassanak ehhez a szakmai és anyagi támogatáshoz, és a szervezet felelőssége az is, hogy 2020-ban és 2021-ben, ebben a nehéz helyzetben is a legjobb módon próbáljunk segítséget nyújtani - hangsúlyozta.

Mint mondta, ebből a kényszerű online helyzetből a kreativitás újabb lehetőségeket tudott teremteni, amely a kiállításban látható munkákon is tetten érhető. A tárlat kurátora Roskó Mária volt.

Fenyvesi Áron művészettörténész is egyetértett abban, hogy a Derkovits-ösztöndíj által nyújtott támogatás különösen fontos a járvány okozta törékeny időszakban.

A művészettörténész szerint a "Derko" rang és presztízs, de leginkább lehetőség a művészlét mélyebb megélésére, a fiatalok így megtapasztalhatják, hogy milyen teljes állású művésznek lenni.

Az online kiállításon Almásy Ivor, Ámmer Gergő, Berkes Ádám Csanád, Bernáth Dániel, Éles Lóránt, Gosztola Kitti, Gúgyela Tamás, Gulyás Andrea Katalin, Jagicza Patrícia Linda, Kincses Előd Gyula, Kiss Dániel, Kopacz Kund László, Máriás István aka Horror Pista, Melkovics Tamás, Nagy Karol, Paráda Zoltán, Révész Anna, Rózsa Luca Sára, Schuller Judit Flóra, Sipos Boglárka, Süveges Rita, Szabó Franciska, Szabó Menyhért, Sztruhár Zsuzsa, Tranker Kata és w. Horváth Tibor alkotásait lehet megtekinteni.

Az 1955-ben alapított Derkovits Gyula-ösztöndíjra a 35. életévüket be nem töltött művészek pályázhatnak minden évben. Az ösztöndíj célja a megfelelő anyagi feltételek megteremtésével segíteni a tehetséges képzőművész fiatalok pályakezdését, művészi fejlődését, és ily módon támogatni a formanyelvében és tartalmában is korszerű és színvonalas művek létrejöttét.