Oscar-díjas filmeket hoz karácsonyra a FilmBox Premium

A Paramounttal és a New Regency-vel is hosszú távú együttműködést kötött az SPI/FilmBox. Ennek köszönhetően hollywoodi sikerfilmekkel és Oscar-díjas alkotásokkal bővül csatornáik kínálata.

A Paramount Pictures-szel és a New Regency-vel is együttműködési megállapodást kötött az SPI/FilmBox. A két nagy forgalmazótól több, mint 40 film vetítési jogát vásárolták meg, az adott filmtől függően egy, illetve másfél évre - közölte a csatorna.



A licencek minden esetben SVOD-ra is kiterjednek, vagyis a szóban forgó tartalmak a jövő év első negyedében a FilmBox online felületére, a FilmBox Live-ra is felkerülnek. A megállapodásoknak köszönhetően a FilmBox csatornák kínálata nem csak számos hollywoodi sikerfilmmel, de Oscar-díjas alkotásokkal is bővül.

Még idén látható lesz a Leonardo DiCaprio és Tom Hardy főszereplésével készült film, A visszatérő, amelyet a kritikusok három Oscar-díjjal is honoráltak: a legjobb rendezőnek és legjobb operatőrnek járó elismerésen kívül DiCaprio is megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó arany szobrot. A filmet december 5-én, szombaton 21:00-kor, továbbá december 25-én, pénteken 22:35-kor is műsorra tűzi a FilmBox Premium.

Még ennél is több, összesen 4 Oscar-díjat kapott a Queen és Freddie Mercury történetét feldolgozó zenés dráma, a Bohém Rapszódia, amelyet december 26-án, szombaton este 9-től vetít a FilmBox Premium. Rami Malek élethű alakításának köszönhetően ez a film is diadalmaskodott a legjobb férfi főszereplő kategóriában.

A hollywoodi szuperprodukciók és a kritikusok által elismert alkotások sora pedig 2021-ben még tovább bővül. Januárban érkezik többek között David Fincher thrillere, a Holtodiglan, a népszerű videójátékból adaptált Assassin's Creed; februárban a Hang nélkül, a Steven Spielberg-féle Világok harca; illetve márciusban a Jennifer Lawrence főszereplésével készült Anyám!.