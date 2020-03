Rádiós műsorvezetők és sztárok kampányolnak az otthonmaradásért

A Rádió 1, a Retro Rádió és a Best FM műsorvezetői is arra kérik hallgatóikat, hogy csatlakozzanak a „Mindenhol jó, de most a legjobb otthon″ elnevezésű rádiós kezdeményezéshez.

A Rádió 1, a Retro Rádió és a Best FM által életre hívott rádiókampányhoz a műsorvezetőkön és a lemezlovasokon kívül a legnagyobb hazai sztárok és hallgatók sora csatlakozik folyamatosan.

Sebestyén Balázsék és a Rádió 1 teljes stábja már jó ideje otthonról vezet műsort, és a „Mindenhol jó, de most a legjobb otthon" szlogennel az otthon maradásra buzdítják a hallgatókat is. Emellett a Rádió 1 közösségi oldalán is láthatóak azok a videók, amelyekben népszerű előadók - Marsalkó Dávid a Halott Pénzből, Király Viktor vagy éppen a New Level Empire frontembere, Zola - mellett a lemezlovasok is elmondják gondolataikat arról, miért fontos ma, hogy aki teheti, maradjon otthon.

A Retro Rádió műsorvezetői szintén ezért kampányolnak. B. Tóth László, Dévényi Tibor és Várkonyi Attila is az otthonában készült videóval buzdítja a hallgatókat arra, hogy kövessék példájukat. A kezdeményezéshez folyamatosan csatlakoznak olyan sztárok is, mint Csepregi Éva, Zalatnay Sarolta, Korda György és Balázs Klári, Balázs Fecó, az Apostol együttes, akik szintén lakésukban készített kisfilmekkel kampányolnak. A "Mindenhol jó, de most a legjobb otthon" üzenetet közvetítik a Retro Rádión keresztül a hallgatók felé többek között olyan legendás színészek is, mint Bodrogi Gyula, Gálvölgyi János vagy éppen Kern András. A Best FM műsorvezetői is otthonaikból vezetnek műsort, és erre buzdítanak mindenkit.

A „Mindenhol jó, de most a legjobb otthon" összefogáshoz folyamatosan csatlakoznak a Rádió 1, a Retro Rádió és a Best Fm sztárjai, akik az éteren keresztül közös erővel próbálják az ország teljes lakosságát otthon maradásra bírni. A Rádió 1, a Retro Rádió és a Best FM együttes elérése az éterben a legutóbbi mérési adatok alapján közel 2,7 millió fő naponta, a közösségi oldalaikon keresztül pedig az elmúlt 28 nap statisztikái alapján további 4,7 millió emberhez érnek el potenciálisan az üzenetek.