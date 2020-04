Sok járvány miatt nehéz helyzetbe került család fordul az Ökumenikus Segélyszervezethez

Akár 100-150 újabb segélykérés is érkezik naponta az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjához a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került családoktól. Van olyan eset, amely csupán tanácsadást igényel, de a legtöbb esetben komoly segítségre van szükség. Nagy gondot okoz a járványhelyzet miatt elvesztett munkahelyről kieső fizetés, a bevétel híján megfogyatkozó élelmiszerkészlet, a fennálló vagy éppen most jelentkező egészségügyi problémák, s vannak, akik gyermekeik otthoni oktatásának biztosításához kérnek segítséget. Az Országos Segélyközpontban a rendkívüli helyzet miatt megfeszített erővel folyik a munka. Önkéntesek segítségével készülnek azok az élelmiszer és higiénés csomagok, melyekkel a leginkább rászorultakat segítik. Eddig mintegy 5000 embert láttak el, jellemzően élelmiszerekből és higiénés cikkekből álló segélycsomagokkal - írják a közleményükben.

Fotó: Fekete Dániel és Fekete Zsófia / Ökumenikus Segélyszervezet

Április 28-án, kedden Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke tett látogatást az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjában, ahol az intézmény működése, illetve az itt végzett rendkívüli feladatok megismerése mellett személyesen is bekapcsolódott az önkéntesek mellé az eddigi adományokból beszerzett élelmiszercsomagok összeállításába. Az NHKT elnöke nem jött üres kézzel, egy a járványhelyzet miatt kialakult rendkívüli helyzetben leginkább szükséges, 5 millió forint értékű élelmiszer és higiénés adományt adott át az Ökumenikus Segélyszervezetnek, amit a Pharmacenter Hungary Kft ajánlott föl a rászorulók megsegítésére. Az adományokat Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója vette át a Pharmacenter Hungary Kft képviseletében jelenlévő Dr. Czinege Imre ügyvezető igazgatótól. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának munkatársai mai napon megkezdték ezen segélycsomagok kiszállítását is rászoruló családokhoz.

Összefogással a rászorulókért!

Az Ökumenikus Segélyszervezet a járványhelyzetben sem engedi el a rászorulók kezét, sőt számos rendkívüli feladatot is ellát. Biztosítja a kijárási korlátozással sújtott átmeneti otthonaiban élő családok ellátását, a gyermekek digitális oktatásban történő részvételét. Ellátja hajléktalanokat támogató központjait a higiénés feltételeknek való megfeleléshez, illetve a védekezéshez szükséges eszközökkel. Online tanácsadást nyújt a bezártság miatt fokozottabban megjelenő kapcsolati erőszak érintettjei számára. Továbbra is segítséget nyújt azokon a helyszíneken is, ahol a közösségi programokat (tanoda, biztos kezdet gyerekház, közösségi terek) eredeti formájukban fel kellett függeszteni: sok esetben online és telefonon tartva kapcsolatot a korábban az intézménybe járó családokkal, vagy akár érintkezés mentes adományátadással támogatva a nélkülözőket. Immunerősítőkkel és vitaminokkal segít idősek otthonaiban és szociális intézményekben, továbbá maszkokat, kéz- és felület-fertőtlenítő szereket szerez be és oszt ki. A Segélyszervezet járványhelyzetben is zajló munkáját, illetve rendkívüli feladatait OTTHONRÓL is lehet támogatni: Bankkártyás adományozással a www.segelyszervezet.hu oldalon és a 11705008-20464565 számlaszámon „koronavírus" megjelöléssel. A 1357-es adományvonal tárcsázásával, hívásonként 500 forinttal a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsba tartozó 6 nagy magyarországi karitatív szervezet munkáját lehet támogatni.

A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

A hat legnagyobb hazai karitatív szervezet – a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat alkotja a Karitatív Tanácsot. A Tanács veszélyhelyzet esetén Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsként végzi a munkáját – kiegészülve a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Katasztrófavédelem képviselőivel. A Tanács feladata a karitatív segítségnyújtás koordinációja, melyet az elmúlt évek különböző krízishelyzetei – például árvizek – során eredményesen látott el. Az NHKT dönt a 1357-es hívószámú, Nemzeti Összefogás Vonala elnevezésű adományvonalra és a hozzá kapcsolódó, 11711711-22222222 számlaszámra érkezett felajánlásokról. A veszélyhelyzet kihirdetése óta számos magánszemély hívta az adományvonalat vagy utalt a számlaszámra, illetve komoly céges felajánlások érkeztek az NHKT részére. Az adományokat a karitatív szervezetek juttatják el az érintettekhez.