Az intézmények 86 százalékánál előfordult már, hogy durvábban vagy mérsékelten, de korlátozták a vélemény szabad kinyilvánítását.

Már eddig is sejthettük, hogy a szólásszabadságra nagy veszélyt jelent az egyre nagyobb teret hódító úgynevezett "cancel culture", amelynek célja korlátozni azokat a véleményeket, amelyek a balliberális ideológiával ellentétesek. Most viszont egy brit think tank kutatás adatokkal támasztotta alá azt, mennyire káros ez a jelenség a vélemény szabadságára - ismerteti a V4NA hírügynökség.

‘Everyone should be disturbed by the findings of a new report, just out, on cancel culture in British Universities. The report... indicates that the situation is so dire in 48 universities that legislation is needed to stop campus censorship!’ @Furedibyte @Civitas_UK https://t.co/cTUMrpCV9D — Ruth Mieschbuehler (@ruth_miesch) December 19, 2020

A kutatást a Civitas végezte el, és arra a következtetésre jutottak, hogy a "cancel culture" fenyegető hatással van a szólásszabadságra az egyetemeken. Jim McConalogue, a Civitas vezető kutatója elmondta, hogy a kutatás eredménye azt mutatta, hogy összességében

McConalogue szerint az alapprobléma az, hogy a diákok és az akadémikusok nem fejezhetik ki a véleményüket szabadon az intézményekben éppen azokban az ügyekben, amelyek meghatározzák a mindennapjaikat. Ilyen témának számít például a nemiség, a vallás vagy a választások.

Cambridge ranked one of UK’s worst universities for free speech.



Student’s “cancel culture” is a driving factor behind growing hostility towards the free exchange of views.



You either blend in, or get bullied for thinking differently, even hounded out.https://t.co/Ai0aMwPs1a — Dr Gerhard (@DoctorGerhard) December 22, 2020

A jelenség elől pedig nem menekültek meg a nagy, híres egyetemek sem. Visszásságot találtak Cambridge-ben, Oxfordban és a St. Andrews-ban is – sőt, ezek az egyetemek egyenesen a vörös zónába kerültek. Ez azt jelenti, hogy ezekben az intézményekben súlyosan korlátozzák a szólásszabadságot például azzal, hogy

A vörös zónába a vizsgált egyetemek 35 százaléka tartozik. A Civitas az ő esetükben már egyenesen azt javasolja, hogy a kormánynak kellene szabályoznia az ottani helyzetet, hogy véget vessenek a cenzúrának. A sárga zónába 70 egyetem tartozik, itt a Civitas szintén beavatkozást javasol, de csak a diákokkal foglalkozó hivatal részéről. A zöld zónába 19 intézmény került be.

