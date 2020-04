Szuperkoncertet szervez április közepére a WHO

A One World: Together At Home rendezvény a virtuális térben zajlik majd, április 18-án.

A koncert házogazdái Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel és Stephen Colbert lesznek, a fellépők között pedig olyan sztárok, mint Lady Gaga, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney és Stevie Wonder.

Április 19-én One World: Together at Home a ViacomCBS magyar nyelvű csatornáin is! 19:00-tól az RTL Spike-on, 20:00-tól az MTV-n, 23:00-tól a Comedy Centralon, 23:50-től pedig a Paramount Channelen.