Tippeket adnak az otthoni időtöltéshez a Sláger FM műsorvezetői

A rádió – az otthonmaradásra buzdítás érdekében – elindította 'Maradj otthon' video-interjúsorozatát, amelyben Pordán Petra minden alkalommal egy-egy hazai zenész, énekes otthonába „kopogtat be", bepillantást engedve így a zenei élet képviselőinek önkéntes otthoni karanténjába. A rádió műsorvezetői most egy közös videoüzenettel is szeretnék felhívni a figyelmet az otthonmaradás fontosságára. Egyúttal tippeket is adnak, hogy miként lehet eltölteni az időt az otthoni karanténban.

„Fontosnak tartom, hogy a lehetőségekhez mérten próbáljuk jól érezni magunkat a bőrünkben. Én eszerint 'maradtam itthon'. A szabadidőmben szívesen rendezgetem a fényképeimet, ezzel egyrészt gyorsan repül az idő, másrészt a régebbi, szép emlékek erőt adnak az előttem álló időszakhoz" – mondta Somogyi Zoltán, akinek kollégája, Hunyad Ákos hírolvasó a családja körében vészeli át ezt az időszakot. „Együtt főzünk a családdal, a feleségem maszkokat készít, míg a gyerek online judo edzésen vesz részt. Igyekszünk hasznosan eltölteni ezt az időszakot" – mondta a műsorvezető. Viktorin Tamás műsorvezető nemcsak családjával, de barátaival is folyamatosan tartja a kapcsolatot. „A szabadidőmben van, hogy telefont ragadok és felhívok egy-egy ismerőst, barátot, akivel már régen beszéltem. Volt mit újságolni, hiszen nemrég magam vágtam le a hajamat és finoman szólva sem lett tökéletes. Ezen legalább – pláne a fotókat átküldve – mind jót nevettünk. Ahogy a közös, hallgatóknak szánt videoüzenet elkészítése során is. Reméljük, hogy ezzel az apró gesztussal, néhány kedves szóval sikerül erőt adnunk mindenkinek a továbbiakhoz" – mondta a műsorvezető.